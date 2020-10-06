У пресс-секретаря Трампа выявили коронавирус

06.10.2020, 0:08, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.

«После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было», – сообщила она в Twitter.

Макинани добавила, что уходит на карантин и продолжит работать удаленно.

В свою очередь первая леди США Меланья Трамп, у которой был выявлен коронавирус, сообщила в Twitter, что чувствует себя хорошо и намерена в ближайшее время оставаться дома. «Моя семья признательная за все молитвы и поддержку», – написала она.

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

В окружении Трампа коронавирус выявили сразу у нескольких человек. Так, заболел личный помощник президента США Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок. Кроме того, коронавирусом заразились глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин, бывшая советница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, а также несколько сенаторов из Республиканской партии.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.