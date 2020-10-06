 

Сын Пашиняна записался в армию

06.10.2020, 0:08, Новости дня

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Наш сын записался в ряды армии», – написал Пашинян в своем Facebook.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса

25.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

24.08 / СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

20.07 / США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Глава Чечни ответил фотографией с винтовками

05.09 / Не осталось выбора – на фоне протестов Лукашенко вынужден пойти на уступки России

07.07 / Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

11.08 / В Минске сообщают о новых задержаниях. На сегодня назначены митинги по всей Беларуси

05.09 / Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2»

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

11.08 / Задержан подозреваемый в убийстве невесты в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска