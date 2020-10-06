Демонстранты прорвались на территорию здания парламента Киргизии

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06.10.2020, 0:08, Новости дня

В Бишкеке участники акции протеста прорвались на территорию здания парламента Киргизии, сообщают информационные агентства.

В этом же здании располагается администрация главы государства, передает ТАСС.

Участники акции бросают в силовиков, которые защищают здание парламента, бутылки с зажигательной смесью и камни, в ответ спецподразделения МВД используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Противостояние продолжается больше часа. 

В аппарате президента Киргизии сообщили, что в здании никого из сотрудников или депутатов нет.

Как передает РИА «Новости», столкновения продолжаются только на центральной площади Ала-Тоо. Большая часть площади занята митингующими.

До этого сообщалось, что столкновения между силовиками и участниками протестной акции в столице Киргизии происходят сразу в нескольких частях города.

В ГУВД Бишкека сообщили, что «несколько сотрудников получили травмы, некоторые госпитализированы».

Пресс-секретарь лидирующей на парламентских выборах в Киргизии партии «Биримдик» («Единство») Адилет Султаналиев сообщил, что партия «готова пойти на повторные выборы депутатов в случае их объявления» и «призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7%-й барьер».

В минздраве республики сообщали, что число людей, пострадавших в понедельник в результате столкновений в столице Киргизии и направленных в больницы, увеличилось до 130. Еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.



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