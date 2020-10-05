Ученые впервые извлекли ДНК застывших в янтаре насекомых

05.10.2020, 23:55, Новости дня

Как сообщил журнал PLOS One, европейские ученые впервые за всю историю извлечь ДНК насекомых, застывших в янтаре. Для этого они применили метод полимерной цепной реакции.

Ценность данной технологии в том, что янтарь разрушается, а сами останки насекомых остаются нетронутыми, что позволяет проводить любые исследования. Для того чтобы проверить, работает ли предложенная методика, из янтаря извлекали ДНК насекомых в новообразованных кусочках смолы, относящихся к 2013 году.

В мире собрана неплохая коллекция давно вымерших насекомых, законсервированных в кусочках янтаря. Теперь ученые могут получить новый материал для исследований. Благодаря этому, в будущем ожидается немало научных открытий.