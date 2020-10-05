Супружеская неверность характерна для мужчин с низким уровнем интеллекта.

05.10.2020, 23:55, Новости дня

Взаимосвязь между уровнем IQ у мужчин и склонностью к супружеским изменам установили исследователи из Института экономики Великобритании.

По словам ученых, чем ниже уровень интеллекта мужчины, тем более он склонен изменять своим возлюбленным или супругам. Не стоит удивляться, что экономический институт вдруг занялся столь отдаленной от его основного профиля темой. Исследования проводились именно с экономической точки зрения.

Все достаточно просто, утверждают ученые. Низкий IQ обычно означает, что человек живет в эмоциональном уровне и принимает много спонтанных решений. Чем выше интеллект, тем больше мужчина будет оценивать риски, в том числе и финансовые, от своей сиюминутной слабости.