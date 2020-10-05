Стало известно о возможном иммунитете к COVID-19 после ОРВИ

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05.10.2020, 23:48, Новости дня

Как свидетельствуют исследования американских ученых, переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к SARS-CoV-2, сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор со ссылкой на ученых из США сообщил, что после ОРВИ можно получить иммунитет ко многим коронавирусам, включая новый SARS-CoV-2, хотя пока нет ясности в вопросе о том, насколько такой иммунитет эффективен. Отмечается, что отсутствуют научные данные о появлении антител к SARS-CoV-2 после гриппа.

При этом человек с антителами IgG к коронавирусу некоторое время может быть переносчиком инфекции. Это редкий вариант, но он возможен, передает РИА «Новости». 

Роспотребнадзор подчеркнул, что положительный тест на антитела никаких преимуществ не дает – люди, у которых подтверждены антитела все равно должны носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост и спад числа заболевших коронавирусом будут чередоваться, пока не пройдет массовая вакцинация. 

Роспотребнадзор указывал, что вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток – в 1,3 раза.



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