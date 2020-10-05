 

Небензя раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям со Скрипалями и Навальным

05.10.2020, 23:48, Новости дня

Постпред РФ Василий Небензя на заседании СБ ООН раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального.

«К сожалению, все, что сегодня идет с маркировкой «сделано в ОЗХО», сразу вызывает ассоциации с какими-то подтасовками и махинациями», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя обвинил техсекретариат ОЗХО в том, что тот «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

В частности, речь идет о «вовлеченности в антироссийскую кампанию», которую можно было увидеть «в случае с инцидентом со Скрипалями, вопросы по которым так и висят в воздухе». Сейчас «то же самое на глазах разворачивается вокруг якобы имевшего места в РФ отравления Навального», сказал Небензя.

Он выразил удивление в связи с тем, что «техсекретариат по первому зову о техсодействии со стороны западных стран послушно расследует это в том русле, в каком уже были сделаны политические выводы о наличии каких-то неопровержимых доказательств».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает РФ в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос РФ по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

«Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



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