 

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

05.10.2020, 23:48, Новости дня

За сутки в Москве скончался 31 пациент с коронавирусом, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – передает ТАСС сообщение оперштаба. 

Всего в столице выявлено 307477 вирус-положительных пациентов, 5401 человек скончался, 253944 пациента выздоровели.

Днем ранее в Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения Москвы готова к новому пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / От коронавируса в мире умерли уже более 1,04 млн человек

02.08 / Безбилетник избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде на Украине

21.08 / Почти половина американцев усомнились в честности предстоящих президентских выборов

02.09 / Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

13.09 / Ассанжа преследуют за неудобную правду, и Трампу пора его помиловать

31.07 / Детсадовцы в Германии нашли сумку с марихуаной

17.07 / Узбекистан жалуется на падение поставок газа в Россию и Китай

26.09 / Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

11.08 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

02.07 / Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска