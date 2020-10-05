В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

05.10.2020, 23:48, Новости дня

За сутки в Москве скончался 31 пациент с коронавирусом, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Всего в столице выявлено 307477 вирус-положительных пациентов, 5401 человек скончался, 253944 пациента выздоровели.

Днем ранее в Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения Москвы готова к новому пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.