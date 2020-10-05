Скандалы: Александр Душин злоупотребил с комфортной средой

05.10.2020, 23:40, Разное

Мэра Усть-Кута задержали в иркутском аэропорту после возвращения с курорта

Мэр Усть-Кута Александр Душин был задержан в пятницу утром в аэропорту Иркутска сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Туда он прилетел вместе с семьей, возвращаясь из отпуска. Господина Душина подозревают в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на создание комфортной среды в Усть-Куте. Это уже второе громкое задержание в Иркутске на этой неделе. В понедельник следователи взяли сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко депутата заксобрания Андрея Левченко и увезли в Москву, где Басманный суд определил его в СИЗО.

Неофициальная информация о том, что в Иркутске задержан глава Усть-Кута Александр Душин, появилась в пятницу утром. Первым об этом сообщил близкий к господину Душину интернет-портал «Усть-Кут24». Он связал задержание чиновника с «зачисткой политических оппонентов» в связи с появлением в регионе нового губернатора. «Пока неизвестны мотивы задержания, но мы предполагаем, что они носят заказной характер и являются последствием выборов на пост мэра Усть-Кутского района»,— написал портал.

В Telegram-каналах стали появляться сведения, что господина Душина задержали в момент возвращения с семьей из отпуска. Также сообщалось, что в администрации Усть-Кута проходили обыски. При этом работников мэрии вывели в актовый зал и изъяли у них мобильные телефоны. После того как кабинеты были обысканы, им разрешили вернуться на свои рабочие места.

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Позже пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области сообщила, что в отношении господина Душина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Александр Душин от имени мэрии заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству.

«Действуя из корыстной и иной личной заинтересованности», мэр перевел фирме более 40 млн руб., в то время как работы не были выполнены в полном объеме. Средства выделялись из федерального, областного и местного бюджетов. По данным следствия, позже из этой суммы 16 млн руб. было перечислено на счета юридических лиц, аффилированных с господином Душиным. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” сообщил, что речь идет об обустройстве скейт-парка в рамках программы формирования комфортной городской среды. Контракт у администрации Усть-Кута был заключен с ООО «Высота».

Меру пресечения господину Душину в выходные изберет Кировский райсуд Иркутска. Следствие будет настаивать на аресте задержанного.

В апреле 2020 года вокруг фигуры Александра Душина уже разгорался скандал. Он утверждал, что поймал на своем сельскохозяйственном участке поджигателей леса, которыми оказались чиновники районной администрации во главе с первым заместителем мэра Михаилом Барсом. Домой господин Барс вернулся с тяжелыми травмами и был помещен в больницу.

Руководитель аппарата администрации района Марина Косыгина утверждала, что чиновников удерживали, забрав детали лодки, на которой они приплыли.

А пресс-секретаря администрации Екатерину Анисимову, которая тоже была в составе группы, топили в ледяной воде. В следственные органы были направлены заявления о случившемся.

Все происходило на фоне выборов мэра Усть-Кутского района.

В них впоследствии принимали участие и Александр Душин, и действующая на тот момент глава района Тамара Климина, выдвинутая ЛДПР. Но выиграл выборы представитель Иркутской нефтяной компании Сергей Анисимов.

Екатерина Еременко