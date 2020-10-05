Мнение: Организационно-штатная структура ВС Румынии

05.10.2020, 23:10, Разное

"Джокер ДНР" выложил документы о румынских вооруженных силах, которые по его словам, были утащены с одного из серверов принадлежащих Службе Внешней Разведки Украины.

В документах представлена организационно-штатная структура ВС Румынии на 2020-й год.

Как уже шутят по этому поводу, Зеленский готовит войну с Румынией из-за острова Змеиный.

Если серьезно, то скорее всего данная оценка стала результатом реакции на нашумевший в свое время ролик "Румыно-украинская война 2022" https://colonelcassad.livejournal.com/5036916.html (по ссылке можно посмотреть искомый ролик), где прогнозировалась захватническая война Румынии против Украины в 2022-м году.

Многие посмеялись и забыли, а между тем спецслужбы на этот трэш реагировали.

ВВС Румынии.

Организационно-штатная структура ВВС Румынии.

Организационно-штатная структура Морских Сил Румынии.

Организационная структура сухопутных сил Румынии.

PS. Плюс до кучи от "Джокера ДНР" про недавний инцидент в районе поселка Шумы, где произошла разборка укро-военных из-за контрабандных потоков.

Сегодня (3 октября) в районе н.п. Шумы, что под контролем украинских солдатиков недалеко от Горловки, было жарко. Около часа ночи, с интервалом около 20 минут между взрывами, на двух взрывных устройствах подорвались украинские солдатики 503 батальона 36 бригады, которые на данный момент находятся в оперативном подчинении 35 бригады. Уже днём, около 11 часов 55 минут на третьем взрывном устройстве подорвался ещё один солдатик этого же подразделения в том же месте.

Украинское командование, как и СМИ, молчат о данном происшествии не зря. Всё дело в том, что в зонах ответственности 503 и 137 батальонов проходят так называемые контрабандные тропы. Между командирами этих подразделений постоянно возникают конфликты связанные с получением денег от контрабандного бизнеса. Самым жадным и непорядочным оказался командир 137 батальона Рымаренко, который поплатился за свою жадность в конце августа, подорвавшись на таком же взрывном устройстве. Правда, тогда украинское командование и СМИ заявили, что это донецкие солдатики сбросили ВОГ с квадрокоптера. Но мы же с вами знаем, что ВОГи не содержат поражающие элементы в виде стальных шариков или роликов. Вместо того, чтобы честно распределять деньги с комбатом 503 батальона, Рымаренко решил поиграться в войнушку. Но информаторы подвели Рымаренко и в том месте в районе Шумов комбата 503 батальона не оказалось, а пострадали его подчинённые, возможно даже не причастные к их бизнесу.

Тот факт, что война продолжается уже более 6 лет, никак не отменяет простого факта, что и контрабанда через линию фронта процветает столько же. А на ряде направлений это очень большие деньги. Можно напомнить, что пресловутый Руслан Онищенко ("Абельмас"), за то недолгое время, что батальон "Торнадо" крышевал контрабанду, "заработал" на ней более миллиона доларов. Так что история с Рымаренко достаточно типичная, хотя вряд ли у него получается зарабатаывать столько, сколько зарабатывал Онищенко, особенно если по минам бегать.