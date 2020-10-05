Мнение: Как европейцы заселяли Америку, жидкая вода на Марсе и планета в другой галактике

05.10.2020, 22:50, Разное

1. Их нравы. Разочарованный интернет-критик пишет на форуме 9гаг, откуда есть пошёл американский штат Луизиана:

В 1719 году заключённые в Париже получали свободу, если соглашались жениться на проститутке и переехать в Луизиану.

Комментаторы вторят автору:

Эту гордую традицию они продолжают по сей день.

Что ж, это ведь не только в Луизиане. Так были созданы США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

https://9gag.com/gag/aj9RP3R

Слов из песни не выкинешь: современные англосаксонские страны были построены европейскими уголовниками и авантюристами на костях убитых ими аборигенов.

Конечно, среди колонистов были и члены религиозных сект, которые проповедовали протестантскую трудовую этику. В английских колониях их скопилось несколько больше, что отчасти объясняет победу английских колоний над французскими.

Окончательно же Северная Америка стала англоязычной благодаря Французской революции, которая нанесла Франции чудовищный удар. Слабая послереволюционная Франция не смогла уже удержать обширные территории в Новом Свете.

Луизиану, составлявшую до трети всей южной территории США, Наполеон Бонапарт в 1803 году был вынужден продать американцам, чтобы она не досталась англичанам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Луизианская_покупка

Примерно так же наш император Александр II поступил с Аляской, с той только разницей, что Аляска была нам не нужна в принципе, тогда как у Франции были неплохие шансы закрепиться в Северной Америке. Долина Миссисипи была исключительно благоприятна для сельского хозяйства и обладала великолепной речной сетью, по которой можно было вывозить товары в Европу.

Короли Людовики оказались недостаточно расторопны в освоении названной в их честь Луизианы, а французские революционеры похоронили американскую мечту для своей страны.

2. На Марсе окончательно подтверждено наличие постоянной жидкой воды. Там нашли уже несколько водоёмов:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/mars/

Итальянские ученые сообщили об обнаружении сети соленых водоемов рядом с большим подземным озером. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали данные радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства. По оценкам, озеро составляет от 20 до 30 километров в поперечнике и находится на глубине 1,5 километра под ледяной поверхностью марсианского Южного полюса. Вокруг озера также были выявлены три небольших пруда разных размеров, которые не соединены с главным водоемом.

Наличие воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью. Высокая концентрация соли, вероятно, не дает воде замерзнуть. Считается, что четыре миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, но в конечном итоге превратился в пустынный мир из-за исчезновения магнитного поля.

Теоретически, это позволяет занести на Марс жизнь. План такой:

1) Сначала нужно добыть организмы, приспособленные к существованию в марсианских условиях: или вывести, или найти в аналогичных солёных водоёмах на Земле.

2) Затем надо отправить их на Марс в компании с автоматической буровой установкой (1,5 километра — вполне комфортная глубина для современных бурильных технологий).

3) Поскольку Марс как планета геологически инертен, привитая ему жизнь, вероятно, сможет существовать миллиарды лет, даже если с нашей планетой что-нибудь случится.

3. Астрономы не зря едят свой хлеб. Они сумели разглядеть рекордно далёко расположенную от нас планету – аж в другой галактике:

https://lenta.ru/news/2020/09/28/galaxy/

Впервые в истории астрономы выявили признаки существования планеты, находящейся в другой галактике, которая удалена от Земли на 23 миллиона световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

Планета-кандидат, предварительно обозначенная как M51-ULS-1b, расположена в галактике Водоворот (М51). Ее обнаружению поспособствовало то, что она вращается вокруг звезды, которая, в свою очередь, находится в составе двойной системы, где вторым компаньоном является черная дыра или нейтронная звезда. Этот компаньон поглощает вещество звезды, что создает мощное рентгеновское излучение, замеченное астрономами.

Источник рентгеновских лучей оказался достаточно мал, чтобы его мог временно загородить неизвестный космический объект. Предполагаемый транзит небесного тела на фоне источника длился примерно три часа. Исследователи исключили несколько альтернативных объяснений явления, согласно которым затемнение произошло из-за другой звезды или выброса вещества. По мнению ученых, планета, если ее существование подтвердится, должна быть размером с Сатурн.

Сама по себе планета в другой галактике нам сейчас не нужна совершенно. Однако если астрономы научились видеть так хорошо, это значит, что скоро планетные системы ближайших звёзд человечество сможет осмотреть во всех подробностях.