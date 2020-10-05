Элтон Джон выбрал, кого поддержать в конфликте Армении и Азербайджана

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05.10.2020, 22:48, Новости дня

Популярный британский певец Элтон Джон присоединился к акции в поддержку Армении в карабахском конфликте, опубликовав в понедельник в соцсетях красный квадрат с хештегом #PeaceForArmenians.

«Сегодня я присоединяюсь к другим, публикуя красный квадрат, потому что мы хотим мира для армянского народа», – написал певец в своем Instagram.

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Публикация от Elton John (@eltonjohn) 5 Окт 2020 в 1:24 PDT

Джон также добавил, что посещал Армению в мае 2018 года и «был поражен добротой и человечностью» народа.

«Сейчас Армения и Арцах под атакой беспричинной азербайджано-турецкой агрессии. Атакуют мирных жителей, и с обеих сторон погибают люди», – также заметил он.

Артист заключил, что армяне – замечательные люди и «заслуживают прочного мира после долгих лет исторический гонений».

Ранее американская телезвезда и супруга кандидата в президенты США Ким Кардашьян Уэст обвинила Азербайджан в неспровоцированной атаке на Армению. В октябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян, ее дети и сестра крестились в Армении и получили новые имена.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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