 

Лавров призвал Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

05.10.2020, 22:48, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщило российское ведомство.

Российский министр «выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися» боями и «ростом жертв среди мирного населения». Москва указала на «необходимость скорейшего прекращения огня», сообщается на сайте МИД России.

Минская группа ОБСЕ намерена «продолжить содействовать возобновлению» переговоров «на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования».

Россия подтвердила, что готова принять в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении «с участием сопредседателей Минской группы».

Напомним, Азербайджан не согласился с заявлениями об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Главы МИД России, Франции и США осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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