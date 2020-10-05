Лавров призвал Азербайджан к прекращению огня в Карабахе
05.10.2020, 22:48, Новости дня
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщило российское ведомство.
Российский министр «выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися» боями и «ростом жертв среди мирного населения». Москва указала на «необходимость скорейшего прекращения огня», сообщается на сайте МИД России.
Минская группа ОБСЕ намерена «продолжить содействовать возобновлению» переговоров «на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования».
Россия подтвердила, что готова принять в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении «с участием сопредседателей Минской группы».
Напомним, Азербайджан не согласился с заявлениями об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.
Главы МИД России, Франции и США осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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