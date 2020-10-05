Мнение: Столько лет ждали новую поликлинику!

05.10.2020, 22:35, Разное

Столько лет ждали новую поликлинику!

В Московском районе Санкт-Петербурга с поликлиниками беда, новостроек много, пациентов все прибавляется.

Десять лет ждали новую, не так давно дождались.

Новое здание, современное оборудование. С персоналом, правда, совсем плохо было, текучка страшная.

И нет, не от маленькой зарплаты бежали, в других-то поликлиниках не больше. Главный врач уж больно… разбегались от нее сотрудники, сломя голову.

И никому дела не было. И в горздрав на нее жаловались, толку ноль.

При пациентах на врачей орала, почему посмели на необходимое обследование направление дать, например. А уж на пациентов…

Бардак был страшный, талоны в инете не добыть было, очередь надо было с утречка пораньше занимать к некоторым специалистам.

Тут она сама уволилась, главниха эта.

Только все вздохнули, как КОВИД…

И отобрали у людей поликлинику, перепрофилировали под ковидный стационар. Назад в поликлинику переделывать ее уже не будут.

А поликлиник не хватает, и что? Нефиг по ним шариться, сидите дома! Подыхайте, если вам угодно.

Людей пораскидали, кого в старые поликлиники, в которых итак "перенаселение", часть к кабинетам участковых врачей прикрепили.

В сентябре имела "счастье" приобщиться.

В кабинет участковых очередища, людей набивается к дежурному врачу полсотни. И тут же в небольшом помещении на несколько кабинетов очередь к педиатру. Ковид? Нет, не слышали!

Направления к специалистам раздобыть – это еще ничего не значит, ты теперь попробуй к ним запишись!

Флюорографию делать тоже по направлению в старой поликлинике, удачно попала, очередь небольшая была.

А вот результаты получить! Очередь в регистратуру была с улицы.

Сколько еще людей не получит вовремя помощь, сколько еще лет ждать жителям Московского района очередную новую поликлинику – вопросы уже риторические.

И это мегаполис, в малых городах даже представить страшно обстановочку.