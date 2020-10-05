Глава Харьковской ОГА сообщил, что его вызвали на допрос по делу о крушении Ан-26Ш в Чугуеве

05.10.2020, 22:31, Новости дня

Председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о крушении самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Об этом он сообщил 5 октября в эфире телеканала ZIK.

“Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть”, – сказал Кучер.

Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии.

2 октября Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

3 сентября глава ОГА сообщил, что приоритет посадки получил самолет с сыном командующего Воздушными силами Сергея Дроздова в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

В Воздушных силах заявили, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, “ведь он не является специалистом в данном вопросе”.

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Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.