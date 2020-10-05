 

ДТП в Броварах. Жена полицейского, сбившего двух женщин, предлагала деньги семье пострадавших

05.10.2020, 22:31, Новости дня

Жена полицейского, который 4 октября в Броварах Киевской области сбил двух женщин на пешеходном переходе, предлагала семье пострадавших деньги. Об этом hromadske рассказала кума погибшей женщины Александра.

Она говорит, что ей звонила жена полицейского и предлагала материальную помощь. Александра дала ей контакты близких родственников.

Смертельное ДТП случилось 4 октября. За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Он сбил двух женщин, а через 50 метров врезался в дерево. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погибла 43-летняя Надежда Чамара. Ее 22-летняя дочь Марина получила серьезные травмы, у нее диагностированы переломы бедра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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