Во время протестов в Кыргызстане пострадал 121 человек

05.10.2020, 22:31, Новости дня

В столице Кыргызстана Бишкеке во время столкновений силовиков с протестующими пострадали 121 человека. Об этом 5 октября сообщило министерство здравоохранения Киргизии на своей странице в Facebook.

“В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из которых 40 представители силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое”, – говорится в сообщении.

По информации минздрава, еще 40 пострадавших поступили в Национальный госпиталь. Двое из них с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших, рассказали в ведомстве.

“В Чуйскую областную больницу поступили семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших, из них один амбулаторно”, – добавили в министерстве.

По оперативным данным на 24:00 ч. в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего… Posted by Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Многотысячные акции протеста в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов. Митингующие требуют аннулировать итоги выборов, которые состоялись 4 октября

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) седьмого созыва. На 120 мандатов претендовали чуть меньше 2 тыс. кандидатов от 16 партий. 5 октября к 6.00 утра по киевскому времени обработали 98,14% протоколов по всей стране. Явка на выборах составила 56,5%. Против всех проголосовали 1,79% избирателей.

Избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия “Биримдик” получила 24,5% голосов, “Мекеним Кыргызстан” – 23,88%, “Кыргызстан” – 8,76% и “Бутун Кыргызстан” – 7,13%. Оппозиционные партии “Реформа” (1,63%), “Ата Мекен” (4,04%) и “Бир Бол” (3,03%) не преодолели необходимый порог.

В парламент проходят те партии, которые преодолели семипроцентный барьер.