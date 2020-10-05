В Киеве мужчина поджег квартиру с шестилетним сыном, он погиб

05.10.2020, 22:31, Новости дня

5 октября в Киеве мужчина поджег квартиру, в которой находился его сын, мальчик погиб. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что тело мальчика в возрасте около семи лет обнаружили в горевшем жилье спасатели.

Мужчину задержали. Полиция не исключает, что тот мог убить ребенка и скрыть преступление с помощью пожара.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) УНН проинформировали, что погиб шестилетний мальчик.

“По предварительным данным, отец якобы поссорился с матерью, поджег квартиру, не пускал ее. Но деталями выяснения этой трагедии уже занимается полиция. …Пожар был на площади 20 м². Кроме того, на кухне был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Поэтому были вызваны взрывотехники и в дальнейшем там занимаются правоохранители. Дом был эвакуирован”, – отметили в ГСЧС.

По данным Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, инцидент произошел на проспекте Правды, 31а. Ребенок задохнулся после того, как отец якобы поджег его кровать.

Стрим с места: отец сжег в кроватке ребенка 6 лет…. Смертельный пожар в Киеве на проспекте правды 31а: по предварительной информации отец поджёг квартиру закрыл в ребёнка. малыш задохнулся в дыму. На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку,Ребенку было 6 лет. Работают 7 часть и АРЗ. Едем на место…. Новости позже Posted by dtp.kiev.ua on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020