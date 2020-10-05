 

В Киеве мужчина поджег квартиру с шестилетним сыном, он погиб

05.10.2020, 22:31, Новости дня

5 октября в Киеве мужчина поджег квартиру, в которой находился его сын, мальчик погиб. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что тело мальчика в возрасте около семи лет обнаружили в горевшем жилье спасатели.

Мужчину задержали. Полиция не исключает, что тот мог убить ребенка и скрыть преступление с помощью пожара.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) УНН проинформировали, что погиб шестилетний мальчик.

“По предварительным данным, отец якобы поссорился с матерью, поджег квартиру, не пускал ее. Но деталями выяснения этой трагедии уже занимается полиция. …Пожар был на площади 20 м². Кроме того, на кухне был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Поэтому были вызваны взрывотехники и в дальнейшем там занимаются правоохранители. Дом был эвакуирован”, – отметили в ГСЧС.

По данным Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, инцидент произошел на проспекте Правды, 31а. Ребенок задохнулся после того, как отец якобы поджег его кровать.

Стрим с места: отец сжег в кроватке ребенка 6 лет…. Смертельный пожар в Киеве на проспекте правды 31а: по предварительной информации отец поджёг квартиру закрыл в ребёнка. малыш задохнулся в дыму. На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку,Ребенку было 6 лет. Работают 7 часть и АРЗ. Едем на место…. Новости позже

Posted by dtp.kiev.ua on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Азербайджанцы и армяне устроили массовую драку в московском кафе

23.07 / Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями и борьбу с пандемией

03.07 / Представительство ЕС призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”

25.07 / Бывшая жена Элтона Джона потребовала у него 3 млн фунтов за нарушение условий развода

13.08 / Медики Белоруссии поддержали акции солидарности с задержанными на протестах

27.06 / Ефремов сделал «политическое» заявление

17.09 / Волянский: На протяжении холодного сезона сентябрьские средние 40 летальных исходов в сутки от COVID-19 трансформируются в 50–100

10.07 / Латвия проявила интерес к размещению американских военных

19.08 / Мятежники в Мали назначили своего лидера

06.08 / Подача заявки на получение гражданства США существенно подорожает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска