 

Во Владивостоке главу компании FESCO во время митинга закидали касками

05.10.2020, 22:25, Разное

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), которые уже несколько дней митингуют из-за отставки директора Заирбека Юсупова, сорвали обращение президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Коростелев с новым директором порта Романом Кухаруком приехали по просьбе профсоюза, чтобы урегулировать конфликт. Но как только глава FESCO подошел к микрофону, протестующие начали кидать в него каски и требовать ухода. Когда Коростелев попытался уйти, его освистали, ударили ногой в спину и начали толкать. По данным vl.ru, президент смог добраться до автомобиля и быстро уехать, а работники дока вернулись к сцене и продолжили митинг.

Издание также сообщает, что сами работники порта объясняют свою реакцию тем, что глава FESCO произнес слово "быдло", проходя мимо них.

«Были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима. Мы шокированы таким поведением», — прокомментировали в компании. При этом обращений по делу о нападении на Коростелева и Кухарука пока не поступало.

Как сообщает РИА Vlanews, работники боятся ухудшения условий с приходом нового руководителя, потому что при Юсупове в порту произошло много положительных изменений.

«Мы с ним себя людьми почувствовали, он дал нам достойную зарплату и достойные условия труда. Таких предприятий в крае больше нет, и наш порт стал таким именно при Юсупове», — подчеркнул сотрудник ВМТП Василий Никитин.

FESCO — одна из крупнейших российских судоходных компаний, которая перевозит грузы на собственных внешнеторговых и каботажных морских линиях, осуществляет железнодорожные перевозки с Дальнего Востока по России, СНГ, странам Центральной Азии и Европы. В компанию входит и «Владивостокский морской торговый порт» c ежегодной пропускной способностью 5 млн тонн грузов, нефтепродуктов и до 150 тысяч единиц автомобилей.

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Источник: Новая газета



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