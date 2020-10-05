Нагорный Карабах: как разрубить узел противоречий?

05.10.2020, 22:10, Новости дня

Ереван допустил возможность признания со своей стороны независимости Нагорного Карабаха, сообщают в понедельник, 5 сентября, СМИ со ссылкой на заявление президента Армении Николы Пашиняна. По его словам, армянские власти также рассматривают вопрос об оказании «прямой» помощи самопровозглашенной республике в связи с непрекращающимися с 27 сентября боестолкновениями с вооруженными силами Азербайджана.

Ранее власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики обратились к ОБСЕ с просьбой признать ее независимость. Согласно тексту соответствующего заявления, международное признание – единственный действенный механизм «восстановления мира и безопасности в регионе».

Из зоны конфликта поступают противоречивые сведения. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах городов и гибели мирных жителей. Азербайджан утверждает, что их военные заняли ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Армянские власти опровергают это, однако говорят о наступлении азербайджанских сил вдоль всей линии соприкосновения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетивший в понедельник Турцию, призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, сказав, что у конфликта «нет военного решения».

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжаются несмотря на призывы мировых лидеров к Азербайджану и Армении положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров. Напомним, в совместном заявлении США, Франция и Россия, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий без каких-либо предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это заявление неприемлемым. По его словам, мир в Нагорном Карабахе наступит лишь тогда, когда оттуда выйдут «армянские оккупанты». Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Баку не только политическую, но и военную поддержку.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против участия третьих сторон в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Мы не одобряем вовлечение других стран в этот конфликт», – подчеркнул Помпео в интервью Fox News.

Ереван высказал готовность сесть за стол переговоров под эгидой Минской группы. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла в переговорах с Арменией и пообещал воевать до тех пор, пока не будут освобождены «оккупированные земли».

Александр Гольц: «Большая война в Закавказье – крах политики Москвы в регионе»

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что Азербайджан, пользуясь огромным преимуществом в военной технике и поддержкой Турции, ведет в Нагорном Карабах наступление. По его оценке, определенных успехов Баку, несомненно, добился – прежде всего за счет использования беспилотников.

«Но при этом совершенно очевидно, что никакой широкомасштабной кампании пока не получается, – уточнил он. Военные топчутся в районе линии разделения сторон. Да, отдельные населенные пункты Азербайджану удалось занять, однако это вовсе не то наступление, которое могла бы в перспективе привести к тому, чтобы, как говорит Алиев, выгнать армян из Нагорного Карабаха. Такой сюжет пока что не просматривается».

На сегодня мировые лидеры никаких действенных средств давления на Анкару не продемонстрировали, считает аналитик. Более того, по его мнению, единого подхода к решению проблемы нет даже у сопредседателей Минской группы: «Россия строит отдельную политику в отношении Турции, основный смысл которой – противостояние США и НАТО. Подозреваю, что для Москвы Эрдоган, который вносит раздор в Североатлантический альянс, куда ценнее, чем Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в нынешней войне. Думаю, что если всерьез встанет вопрос о санкциях против Анкары, Россия их точно не поддержит».

Большая война в Закавказье – крах политики Москвы в регионе, констатировал Александр Гольц. В Москве не знают, что делать: у них попросту нет никакой стратегии кроме бессмысленных призывов к прекращению огня, резюмировал он.

Анатолий Несмиян: «У Москвы нет каких-то более-менее внятных вариантов решения проблемы»

Боевые действия в Нагорном Карабахе уперлись в тупик, что можно было предсказать заранее, полагает блогер Анатолий Несмиян. Как ему представляется, подобные конфликты не могут быть затяжными.

«Относительно небольшие страны могут вести военные действия в основном на манер партизанских налетов, благодаря которым сложно добиться кардинального перелома, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – А воевать регулярным образом такие страны могут лишь непродолжительное время. Для того чтобы Азербайджан смог нанести существенное поражение армии Нагорного Карабаха, он должен превосходить их значительно. Поэтому ничего удивительного в сложившейся ситуации нет».

Еще неделю, может, чуть больше боевые действия продлятся, а потом начнут затухать, прогнозирует блогер: «При этом политики с обеих сторон, естественно, будут долго рассказывать о том, что победили именно они. Но, в целом, без решительного вмешательства третьих сил, думаю, никакого перелома в развитии событий не произойдет».

Вместе с тем Анатолий Несмиян выразил сомнение, что ОБСЕ пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха. С его точки зрения, в противном случае это сулило бы серьезные осложнения во взаимоотношениях с Турцией.

«В Брюсселе, скорее всего, не готовы к тому, чтобы довести дело до такого обострения. К тому же даже Армения пока официально не признает самообразование, и уж тем более не присоединяет район к себе», – считает Анатолий Несмиян.

Что касается Москвы, то, похоже, у нее просто нет каких-то более-менее внятных вариантов решения проблемы, предположил блогер. Кроме того, Кремль сейчас практически «сидит в бункере» и соответственно очень сильно запаздывает во всех своих решениях, заключил он.