 

Бои между армянскими и азербайджанскими силами вышли за пределы Нагорного Карабаха

05.10.2020, 22:10, Новости дня

Столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в воскресенье распространились за пределы Нагорного Карабаха.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские силы нанесли артиллерийские и ракетные удары по городу Гянджа, в результате чего один человек погиб и 32 человека получили ранения. По словам Гаджиева, армянские силы также нанесли удары по промышленному городу Мингячевир и другим небольшим городам.

Силы обороны Армении опровергли заявления Гаджиева, однако лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян написал в «Фейсбуке», что карабахские силы атаковали военные объекты в Гяндже, после чего он приказал им остановиться, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Арутюнян предупредил, что его войска начнут атаковать другие крупные города Азербайджана, и призвал эти города немедленно эвакуироваться.

Власти региона предупредили, что началась «последняя битва». В субботу они призвали международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха, назвав этот шаг «единственным эффективным механизмом восстановления мира».

В воскресенье Армения заявила, что азербайджанские войска нанесли удары по столице Нагорного Карабаха, Степанакерту. С момента начала обострения погибли десятки людей, сотни получили ранения.

На прошлой неделе Соединенные Штаты, Франция и Россия призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, однако армянские и азербайджанские силы проигнорировали эти призывы. Эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая отвечает за поиск мирного решения конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал вывода армянских сил из Нагорного Карабаха, заявив, что это единственный способ положить конец боевым действиям.



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