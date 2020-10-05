Трамп собрался покинуть госпиталь в ближайшие часы

05.10.2020, 22:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что собирается в ближайшие часы покинуть госпиталь, где лечился от коронавируса.

Трамп сообщил в Twitter, что покинет «замечательный медицинский цент Уолтера Рида в 18.30» (1.30 мск). Он заверил, что чувствует себя «очень хорошо», и призвал «не бояться» COVID-19.

«Не позволяйте ему господствовать в вашей жизни», – сообщил Трамп, добавив, что при его президентстве в США получены «очень хорошие лекарства и знания».

Трамп утверждает, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад».

«Говорят, СМИ возмутились тем, что я сел в защищенную машину, чтобы поблагодарить многочисленных фанатов и сторонников, которые простояли на улице много часов и даже дней, чтобы выказать уважение своему президенту», – отметил Трамп.

По мнению Трампа, не сделай он этого, те же СМИ обвинили бы его в неблагодарности.

В пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.