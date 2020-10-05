Пашинян позвонил Путину

05.10.2020, 22:08, Новости дня

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой правительства Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Пашинян продолжили обсуждение эскалации карабахского конфликта. Отмечается, что «вооруженное противостояние» приобрело «масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения».

Российский лидер «подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий».

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не может согласиться с мнением об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в обострении конфликта многие обвиняют Турцию.

Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность Армении – союзника по ОДКБ.