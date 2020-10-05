Эксперты рассказали, как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии

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05.10.2020, 21:43, Разное

По мнению Дзерманта, Россия и Белоруссия могли бы сформировать валютный союз. Слухи об этом периодически появляются в прессе, но Москва и Минск их опровергают.

Кроме того, считает эксперт, в рамках Союзного государства нужно создать единую социальную сферу, а также налоговую и финансовую системы. Но перед этим России нужно укрепить независимость собственных финансовых механизмов от Запада, уверен Дзермант.

“Чтобы мы, объединившись, не впали в зависимость от МВФ, а избавились от этой зависимости”, – пояснил эксперт.

В свою очередь политолог Богдан Безпалько уверен, что Москве и Минску нужно создать общие политические органы и единую армию. Столица Союзного государства должна быть в России, сказал эксперт.

Но при нынешнем президенте Александре Лукашенко интеграция не начнется, уверен аналитик. Лидер Белоруссии по-прежнему придерживается политики многовекторности и пытается ввести в заблуждение российское руководство, сказал политолог.

Безпалько уверен, что Лукашенко озабочен только сохранением власти и привилегиями своей семьи. “Он откровенно презрительно относится к своим гражданам: он их называл и “крысами”, и “народцем”, и так далее”, – сказал эксперт в интервью порталу “Украина.ру”.

Ранее генерал-лейтенант Службы внешней разведки России Леонид Решетников высказал мнение, что срыв интеграции станет катастрофой для Александра Лукашенко. У белорусского лидера есть выбор: укрепление отношений с Москвой или уход на Запад.

Но в Европе лично Лукашенко ничего хорошего не ждет, уверен Решетников. “Стонать и плакать будешь под ними”, – обратился генерал к белорусскому лидеру.



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