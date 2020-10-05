 

Политолог предсказал поведение России из-за протестов в Бишкеке

05.10.2020, 21:43, Разное

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбековом может расчитывать на то, что российская власть выразит ему свою поддержку на фоне протестов в Бишкеке, считает политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако произойдет это лишь в том случае, если дело дойдет до серьезных столкновений, передает URA.Ru. При этом “слишком далеко” заходить в своей поддержке Кремль не будет, уверен он.

Эксперт добавил, что сами события в стране могут пойти по двум сценариям. Согласно первому власть в Киргизии проявит гибкость и пойдет на встречу хотя бы части оппонентов. Тогда протесты быстро закончатся. Если же Бишкек не будет искать компромиссов, то конфликт рискует затянуться и еще больше обостриться.



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