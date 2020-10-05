Скандалы: Совладельца «Юлмарта» приговорили на островах

05.10.2020, 21:35, Разное

Дмитрий Костыгин получил заочный срок на БВО за неуважение к суду

Как стало известно “Ъ”, к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах (БВО) был заочно приговорен известный российский бизнесмен, совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин Костыгин предоставил ВТБ личное поручительство. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с господина Костыгина.

Поскольку бизнесмен добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.

В 2019 году по заявлению ВТБ Высокий суд правосудия БВО вынес приказ, обязывающий господина Костыгина предоставить информацию об активах по всему миру стоимостью свыше $1 тыс. и заранее наложил на них обеспечительные меры.

Однако в ходе дальнейшего разбирательства кредиторы доказали, что владелец «Юлмарта» уклонился от исполнения судебного решения и скрывает от них имущество, за счет которого могло бы произойти погашение долгов.

В частности, юристы банка сами выяснили, что в банке La Banque Richelieu Monako хранятся десять золотых слитков, принадлежащих компании господина Костыгина. В августе 2020 года суд Княжества Монако по заявлению ВТБ арестовал их с целью дальнейшей передачи кредитору. Кроме того, в суде Республики Кипр ВТБ оспаривает сделки по выводу крупных активов ответчика Костыгина — акций компаний, владеющих сетями магазинов «Рив Гош» и «Дикая орхидея», которые бизнесмен, по версии кредитора, переоформил на супругу своего делового партнера.

В результате Высокий суд островного государства посчитал эти обстоятельства достаточными для вынесения господину Костыгину приговора за неуважение к суду. Бизнесмену, который на слушаниях не появился, был назначен год тюремного заключения заочно.

Следует отметить, что решение суда БВО фактически блокирует для господина Костыгина любые финансовые операции за границей, в частности получение кредитов в крупных банках.

Они обязаны проверять информацию о своих клиентах, а господин Костыгин теперь находится не только под долговыми обременениями, но и приговором, который, кстати, может быть исполнен не только в БВО, но и, например, в Великобритании и странах Британского Содружества.

При этом, напомним, в России у Дмитрия Костыгина возникли серьезные проблемы и с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб. скрыл просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Господин Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения).

Получить комментарии от Дмитрия Костыгина “Ъ” не удалось: его телефон был выключен. Адвокат предпринимателя Станислав Данилов сообщил “Ъ”, что ему неизвестно о решении суда БВО.

Непонятно, как это могло произойти, поскольку очных заседаний суда из-за пандемии не проходило»,— задался риторическим вопросом защитник и сам же на него ответил: возможно, ВТБ добился заочного наказания для предпринимателя, воспользовавшись отсутствием стороны защиты в суде.

В таком случае, пообещал господин Данилов, этот приказ будет обжалован сразу после его получения. При этом, по его словам, предварительное следствие по уголовному делу в отношении Дмитрия Костыгина, которое инициировал Сбербанк, до сих пор не закончено.

«Мы приветствуем решение Высокого суда правосудия Британских Виргинских Островов в отношении Дмитрия Костыгина. Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга господина Костыгина в соответствии с действующим законодательством»,— отметили в пресс-службе ВТБ.

Николай Сергеев, Константин Куркин