Скандалы: У Алексея Ананьева нашли новые прегрешения

05.10.2020, 21:35, Разное

Бывшего владельца Промсвязьбанка подозревают в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России на сумму 210 миллионов рублей

В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК; ч. 6 ст. 290 УК). Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете России, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела. Фигурантами уголовного дела стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также предприниматель Алексей Ананьев.

Источник в СКР сообщил, что в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис». «Известно, что обратились к Сергею Евгеньевичу Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец, и еще нескольким его компаньонам, личности которых пока не установлены», — рассказал собеседник.

Чиновники дали понять бизнесменам, что готовы на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис», выигрывать торги и реализовывать госконтракты, сообщил источник в СКР. По его словам, в материалах дела также сказано, что Гордеев и его компаньоны согласились платить взятки должностным лицам из Пенсионного фонда.

Что такое «РедСис»

Среди контрагентов Пенсионного фонда России, согласно СПАРК, есть ООО «РедСис». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее московский филиал — на Рочдельской улице. У компании также есть филиалы в Нижнем Новгороде и в Хабаровском крае. Сейчас компания находится в стадии банкротства. Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». 100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаила Барышева. В отношении него было возбуждено дело о мошенничестве на сумму порядка 25 млн руб. при исполнении госконтрактов ЦСКА с компаниями «РедСис», Forward и «Пять семерок».

Следствие установило, что в 2016–2019 годах компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 млн руб., сообщил источник.

По версии следствия, те же люди из руководства ПФР, что выходили на «РедСис», привлекли «к исполнению принятых на себя преступных обязательств» начальника департамента информационных технологий ПФР Дмитрия Кузнецова, начальника департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгения Никитина, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубена Энфиаджяна, начальника департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева, а также сотрудников департамента госуслуг ПФР и госучреждения «Межрегиональный информационный центр ПФР» (включая его руководителя Константина Янкина), сообщил РБК источник в Следственном комитете.

По информации портала TAdviser, Дмитрий Кузнецов уволился из ПФР по собственному желанию. Его заявление подписал председатель правления ПФР Максим Топилин. На этом же портале говорится, что Рубен Энфиаджян в 2019 году покинул Пенсионный фонд и теперь является советником директора ФГБУ НИИ «Восход». В НИИ сообщили, что на момент написания материала Энфиаджян уже не работает в институте больше трех месяцев, а о его дальнейшей работе ничего не известно.

Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финансового директора Анастасию Телегину и начальника отдела финконтроля Александру Абрамову. «Все они знали об отношениях между фондом и их организациями», — рассказал источник.

В пресс-службе ПФР РБК заявили, что «руководство фонда в курсе ситуации». «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Александр Руднев и Константин Янкин являются действующими сотрудниками ПФР. Фонд работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе, отметив, что остальные упомянутые сотрудники уже в фонде не работают.

С 2008-го по январь 2020 года ПФР возглавлял Антон Дроздов, сейчас он занимает пост заместителя министра финансов.

РБК также направил запросы в компанию «РедСис», «Техносерв», СКР и представителю Ананьева.

Как в деле появился банкир Ананьев

В сентябре 2016 года бенефициар и руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев купил группу компаний «РедСис». «Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», — рассказал собеседник. В деле отмечено, что Ананьев «сделал это путем поглощения «РедСис» группой компаний «Техносерв», сообщил источник, знакомый с материалами расследования. Осенью 2019 года Басманный суд заочно арестовал бизнесмена.

По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу, сообщил источник. «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова», — рассказал собеседник.

В 2017 году Иванов стал заместителем председателя правления ПФР и стал контролировать деятельность тех департаментов, которые фигурируют в уголовном деле. «По сути, Иванов отвечал перед Ананьевым за работу всей схемы с госконтрактами», — отметил источник. По его словам, к коррупционной схеме привлекли вице-президента группы компаний «Техносерв» Андрея Богомолова и директора департамента по работе с госструктурами Алексея Копейкина.

Заместитель главы ПФР Иванов был задержан Следственным комитетом еще в июле прошлого года. Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв» Копейкина, которого также задержали. В офисах «Техносерва» прошли обыски. РБК сообщал, что они связаны с деятельностью бизнесмена Алексея Ананьева.

По словам собеседника из СКР, эпизод с получением Ивановым взятки объединили с другими эпизодами этого дела.

За что чиновники получали взятки

По словам источника, служащие Пенсионного фонда России ежемесячно получали деньги от предпринимателей с 2016 по 2019 год.

Чиновники и коммерсанты договорились, что будут совместно готовиться к торгам: составлять технические задания и формировать начальную максимальную цену. За взятки госслужащие снабжали ИТ-компании данными планируемых к заключению фондом госконтрактов: на разработку программного обеспечения, на приобретение вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, на приобретение прав на программы для ЭВМ, локальных компьютерных сетей и информационно-вычислительных услуг. Также работники ПФР передали коммерсантам план информатизации Пенсионного фонда на 2016 год.

В свою очередь, в «РедСис» готовили техническую документацию на поставку оборудования и оказание услуг и передавали ее сотрудникам фонда для размещения на электронных площадках.

Что вменяли Ананьевым

Алексей Ананьев и его брат-близнец Дмитрий до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка (ПСБ). Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.

Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн руб., совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации.

Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят).

ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев являлся владельцем ИТ-компании «Техносерв». В июне 2018 года группа ВТБ купила 40% компании. Прежняя команда была отстранена от управления. В июле 2019 года в офисе «Техносерва» прошли обыски. Тогда ВТБ сообщал, что следственные действия стали результатом хищнического стиля управления Ананьева, который довел компанию до кризиса.

Дмитрий Серков