Мнение: Терминаторы-2

05.10.2020, 21:10, Разное



Два Терминатора – их и наш

Поскольку у нас всё пошло по второму кругу с этим самым ковидом, очень интересно провести сравнения с «кругом первым» (не путать с Солженицыным!) Как там оно было на предыдущем витке борьбы с «чудовищной эпидемией»? Благо, во глубь веков углубляться не надо – всё ведь на ладони, мы еще все помним! Вот, скажем, сегодня у ковида новый осенне-летний рекорд по «числу зараженных»: в понедельник, 5 октября 2020 года, в России за день зафиксировали 10.888 случаев. А предыдущий рекорд был 11 мая, в разгаре «карантинных ограничений» – 11.656 случаев. Чуть-чуть недотянули! Ну ничего, завтра побьем. К среде – уж точно!

Что же было у нас в России 11 мая? А было смешное: 10 мая, то есть за день до рекорда, Путин показался из бункера и объявил… «прекращение режима нерабочих дней»! В ответ на что 11 мая мэр Москвы Собянин объявил дорогим москвичам… продолжение «пропускного режима» на выход из дома и всех прочих «ковидных ограничений».

Другими словами, аккурат 10-11 мая мы увидели натуральную попытку бунта: робот Собянин практически открыто пошел наперекор своему сидящему в бункере Нацлидеру. Один заявил «хватит сидеть по домам, выходите работать, к обнулению готовиться надо!», а другой «Ша! Всем сидеть и не высовываться, пропуска никто не отменял!» И так они потом бодались вплоть до начала июня (!).

Я у себя в ЖЖ 10 мая недоуменно комментировал создавшуюся коллизию:

«Путин сегодня зажог, конечно. “Режим нерабочих дней с 12 мая завершен”. В переводе это, видимо, должно означать, что и режим самоизоляции тоже похерен окончательно – потому что какая может быть самоизоляция, если с завтрашнего дня все обязаны ходить на работу?

Но как тогда понимать, что “в Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая”? Надо ли понимать так, что Путин сегодняшним заявлением дезавуировал московское продление? Или в России самоизоляция отменена, а в Москве – нет? Собственно, по нынешним временам я не удивлюсь любой трактовке.

Очень странная получается – как бы сказать, чтобы не сказать матерно… правовая коллизия! С одной стороны, граждане теперь обязаны ходить на работу (нерабочих дней ведь нет). С другой – в соответствии с режимом самоизоляции – выходить из квартиры на улицу (!) они в Москве и Питере по-прежнему имеют право “только погулять с собакой” или не далее 100 м до магазина?? Да вы охерели, что ли?»

Или вот 22 мая, я продолжаю комментировать баттл Путина и Собянина:

«Сегодня еще круче вышло – потому что одновременно: Путин выступил с заявлением, что «эпидемия идет на спад», и тут же Собянин – что «режим самоизоляции нельзя отменять». Уже становится интересно – доколе официозная пресса в РФ сможет и дальше «не замечать» прямых расхождений в позициях двух высокопоставленных чиновников?»

(из любопытства смотрим официальную статистику по ковиду в РФ на 22 мая: 8894 «зараженных», 150 смертей)

То есть весь май Собянин бунтовал против Путина, даже прямо ему перечил, еще 3 июня его перегретый железный мозг родил какой-то «график прогулок по подъездам» (эти графики реально напечатали и развесили по всем подъездам в Москве!) и с упрямством маньяка держал закрытыми парки – это в городе, в котором уже почти месяц все жители должны были ударно трудиться в РАБОЧИЕ дни, чтобы хотя бы не умереть с голоду.

Однако где-то к концу первой декады июня замороченного робота вызвали в Кремль на перепрошивку – и опа! Мы получили совсем другого Собянина, я бы сказал – Собянина-2.0, со встроенной в него командой «не поддаваться панике, карантины – зло!» В итоге мы имеем удивительные (для человека, незнакомого с робототехникой) метаморфозы: пусть «заражения» уже почти 11 тысяч в сутки, но московский мэр излучает спокойствие, ни о каком пропускном режиме или об ограничениях входа в парке даже не заводит речи, более того, вчера он вообще заявил, что ситуация с коронавирусом «несколько стабилизировалась». Хотя в мае, при цифрах зараженных чуть более 11 тысяч, требовал «пропускного режима» даже наперекор президенту.

Что-то все эти преобразования одного и того же робота мучительно напоминают… Ну конечно! Это же сага о Терминаторах с незабвенным Шверцнеггером! Помните – там ведь то же самое: в первой части Швацнеггер-Терминатор – злой робот-убийца, он неумолимо преследует главных героев с целью погубить их, а с ними – и всё человечество. Вылитый Собянин, даже по-русски говорит также с трудом.

А потом? А потом – не менее популярная часть 2, в которой Шварц-Терминатор совсем другой: он, наоборот, защищает главных героев от неминучей погибели, шутит, сражается с новыми, сверхтекучими и политкорректными железяками не щадя живота своего – и все по одной причине: Силы Света и Добра залезли ему в программный отсек (туда, где у обычного человека голова), и переписали БИОС в нашу пользу. И то же самое мы видим сейчас воочию – Собянин-Терминатор-2 отчаянно сопротивляется новому карантину и новым, еще более антигуманоидным ограничениям! Я бы отметил даже такую, крайне выразительную деталь: «новый» Собянин после перепрограммирования даже улыбаться стал вдвое чаще и вообще подобрел на глазах; вот что наши русские хакеры творят, дай им бог здоровья!

Беспокоиться теперь остается из-за двух вещей: первая – что как и в старом фильме Кемерона, даже «новый» робот Собянин может не сдюжить против атаки всемирного напора коронафобии и стоящих за ними сил, уж больно, похоже, сильны они, собаки; и вторая – еще более печальная: силам Зла ничто не мешает (если незаметно подобраться ночью сзади) перепрограммировать нашего Терминатора-2 еще раз. Мы ж теперь видим, что это делается просто – один жесткий диск вынуть, другой вставить. И будет нам тогда такой КАРАНТИН, что люди в Сибирь на зону строгого режима сами запросятся, ой, запросятся…

Тяжко жить, всецело завися от роботов и их программ.