Политика: Дагестан доверили генералу из “школы губернаторов”

05.10.2020, 21:08, Новости дня

Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе РФ – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова?

Президент Владимир Путин в понедельник принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя региона назначен генерал-полковник Сергей Меликов. Общаясь с новым главой республики по видеосвязи, Путин поручил «продолжить работу по декриминализации республики». В разговоре участвовал и Васильев. Глава государства отметил, что уходящий глава «сделал немало» для декриминализации.

Президент добавил, что жители Дагестана – «народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству и некорректному поведению со стороны представителей власти». «И нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам это удастся сделать», – обратился Путин к врио главы республики.

Меликов в ответ перечислил три свои основные задачи на новой должности. «Я считаю, что работу нужно продолжать по обеспечению безопасности граждан в период пандемии. Второе направление – укрепление экономического состояния республики и экономического потенциала Дагестана, он действительно высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован, – цитирует его ТАСС. – Третье – на мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения».

Напомним, 55-летний Сергей Меликов родился в Подмосковье в семье военного. В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск имени Ф. Э. Дзержинского по специальности «разведчик». В 1994 году окончил факультет пограничных и внутренних войск Военной академии имени Фрунзе. После обучения был переведен в Северо-Кавказский округ. Вскоре после этого началась первая чеченская война, в которой Меликов принял активное участие, будучи офицером внутренних войск. К концу войны Меликов дослужился до поста начальника штаба – замкомандира полка оперативного назначения Дивизии оперативного назначения.

В 2011 году будущий глава Дагестана окончил Военную академию Генштаба и сразу после этого возглавил Объединенную группировку сил по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Весной 2014 года Меликов стал полпредом президента в том же регионе. Последний год Меликов занимал пост члена Совета Федерации. Одновременно Меликов проходил обучение в так называемой школе губернаторов (сейчас он на четвертом ее потоке).

Как утверждал РБК, еще летом 2017 года Меликов считался кандидатом на пост главы Дагестана. К тому времени занимавший это кресло Рамазан Абдулатипов вызывал очевидное разочарование у федерального центра. Тогда Москва все же остановила свой выбор на кандидатуре Владимира Васильева. Осенью того же года Абдулатипов подал в отставку. После этого ФСБ и МВД провели в республике серьезную кадровую чистку.

«Изначально задача, поставленная Васильеву, заключалась в борьбе с дагестанской клановой системой и коррупционным наследством. К его приходу в республике уже было заведено множество уголовных дел по этому поводу. За три года он, в общем-то, справился.

Было много громких дел, прошла разносторонняя чистка рядов руководства республики, вплоть до премьер-министра»,

– отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. По его оценке, «надо было очистить управленческое поле, оставшееся «заросшим» после бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, и Васильев эту задачу за поставленный срок выполнил».

Что же касается просьбы Васильева об отставке, то здесь свою роль сыграл «сугубо возрастной момент, связанный со здоровьем», полагает Сафаралиев. «Напомню, что главе республики пошел 72-й год, – напомнил собеседник. – Особых претензий к нему со стороны руководства не было, и его отозвали». По словам парламентария, «замена Васильева на Меликова была ожидаемым ходом, который рассматривался и ранее».

«Но тогда Меликов ушел с поста полпреда президента в Северо-Кавказском округе на должность первого заместителя директора Росгвардии. Тогда не сложилось, – отметил Сафаралиев. – Но как раз работа на посту полпреда президента, на котором Меликов многое сделал для улучшения социальной и экономической обстановки в регионе, поспособствовала, видимо, его нынешнему назначению».

«Когда мы праздновали трехтысячелетний юбилей старейшего города РФ – Дербента, подготовка его зависела от Меликова, он контролировал буквально все объекты, которые должны были начать работать к празднованию»,

– рассказал парламентарий. По оценке Сафаралиева, Меликов показал себя «системным» человеком, требовательным руководителем, честным и порядочным. «Никаких фактов, подтверждающих противоположное, не всплывало, – заметил собеседник. – Меликов – человек энергичный, целеустремленный. Системного толка, притом военный. И, что немаловажно для местного населения, по происхождению – дагестанец».

Несмотря на равноудаленность от дагестанских элит, новый руководитель республики пользуется их уважением и способен консолидировать их для решения общедагестанских и общероссийских задач, полагает депутат Госдумы от Дагестана. «Меликов подходит по возрасту – 55 лет. Есть и опыт, и здоровье, чтобы поработать на благо малой родины и всей России. Назначение очень удачное», – подчеркнул Сафаралиев.

И Васильев, и новый глава Дагестана Меликов – генералы, потому силовые нотки в стиле управления сохранятся, полагает политтехнолог Марат Баширов.

«Проблемы в регионе, которые решал Васильев, были связаны в основном с коррумпированностью чиновничьего аппарата, – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД. – Васильеву нужно было создать основу для перевода государственного управления и части муниципального управления в те формы, которые приняты в целом по России. Он привлекал для этого специалистов из разных уголков России, параллельно с тем находя опору в местных кадрах, доверяя ключевые посты уроженцам Дагестана».

Перед Меликовым стоит та же задача, отметил эксперт: «Об управленческой работе в Дагестане всегда говорили, что это тяжелый крест. Мы видели, какое количество уголовных дел было возбуждено в последние годы по хищению средств в разных отраслях, скажем, по невыплатам тем же энергетикам».

По мнению эксперта, Меликову предстоит поддерживать васильевский курс, «но, возможно, больше интеграции местных управленцев в систему управления республикой». «Решение проблем в таких регионах всегда связано с долгосрочной кадровой работой, – отметил политтехнолог. – Надо искать формы и программы обучения кадров. На то есть прекрасный пример кадровой работы администрации президента – «губернаторская школа», – та активная подготовка кадрового резерва, которую проводит РАНХиГС, о чем президенту недавно докладывал ректор академии Владимир Мау».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

То, что Меликов прошел, через «школу губернаторов», – обстоятельство, которое имеет очень важное значение, – сказал газете ВЗГЛЯД директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Кавказ, конечно, дело тонкое, но не менее сложной, конфликтной была ситуация с местными элитами на Камчатке, в Челябинске или в Севастополе, – заметил эксперт. – Мы видим, что выпускники школы губернаторов грамотно справляются с подобными застаревшими проблемами». По оценке собеседника, выпускникам «губернаторской школы», удается объединить местные элиты для достижения общего результата – развития региона, повышения уровня жизни его жителей.

Баширов отмечает, что в республике «надо находить не только коррупцию, но и положительные тенденции – разрабатывать не только силовые варианты, но и создавать кадровые лифты». «Надо давать возможности для тех, кто согласен работать в нормальных условиях и по нормальным принципам, не оглядываясь на родственные связи», – заметил собеседник.

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