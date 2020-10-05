 

Косачев дал оценку беспорядкам в Киргизии

05.10.2020, 21:08, Новости дня

Происходящие на улицах в Киргизии беспорядки больше похожи на демарш проигравших, чем на протест по существу, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, разобраться в этим предстоит властям и обществу суверенной страны.

Косачев напомнил, что на улицы Бишкека, согласно поступающей информации, вышли главным образом представители партий, не преодолевших семипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Жогорку Кенеш (парламент республики).

«Можно считать такой барьер справедливым или не справедливым, но если он соответствует Конституции (а это факт) и если нет претензий к организации голосования и последующему подсчету голосов, (а наблюдатели, в том числе российские, существенных, массовых претензий не зафиксировали) то это выглядит скорее как демарш проигравших, нежели чем как протест по существу», – приводит его слова ТАСС.

«Впрочем, разбираться с этой ситуацией предстоит киргизским властям и киргизскому обществу. Ведь это сугубо внутреннее дело суверенной Киргизии», – добавил сенатор.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут светошумовые гранаты, резиновые пули. Участники акции при этом пытаются оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни.

Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов и оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека, однако столкновения продолжаются, приобретая все более ожесточенный характер.

По последним данным, в беспорядках в Бишкеке пострадали 16 человек.

Напомним, семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.

Востоковед Нелли Семенова в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредила об угрозе «белорусского сценария» в Киргизии.



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