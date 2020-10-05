Проценко заявил о готовности Москвы к новому пику заболеваемости коронавирусом

05.10.2020, 21:08, Новости дня

Система здравоохранения Москвы готова к новому пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью программе «Специальный гость».

«Я уверен, мы готовы к любому пику», – сказал Проценко. Видеофрагмент интервью с ним опубликован в Telegram-канале RTVI.

При этом Проценко заметил, что система здравоохранения Москвы «слаженно отреагировала на ситуацию с распространением коронавируса» весной и летом 2020 года.

Он добавил, что, хотя количество инфицированных увеличивается, дефицита мест в больницах не ожидается.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы пока не планируют вводить в Москве пропускной режим.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отменить масочный режим в РФ можно будет, когда эпидемиологическая ситуация по новому коронавирусу станет «совершенно стабильной».

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. При этом масочный режим сохранился.

10 июня Попова сообщила, что масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в России придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер.