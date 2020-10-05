Мнение: Азербайджанские военные в Талыше

05.10.2020, 21:05, Разное

Первая полноценная верификация захваченного азербайджанской армией относительно крупного населенного пункта.

Видео из занятого на днях поселка Талыш (аналогичных видео по Мадагизу и Джебраилу до сих пор нет).

Плюс еще.

Видео работы армянской РСЗО.

Стоит обратить внимание, что за последние сутки на канале МО Азербайджана не выкладывали новые ролики с ударами.

Это связывают с ухудшением погоды в Карабахе и сокращением числа дронов-камикадзе после интенсивного использования.

Но вполне возможно, новые скоро из Израиля подвезут.

Про утренние обстрелы Степанакерта.

Видео с армянских позиций, пехотинцы и артиллеристы.



Азербайджан обвиняет Армению в ракетных обстрелах различных городов, включая пригороды Баку.

В Ереване заявляют, что с территории Армении огонь не ведется, намекая, что все обстрелы идут с территории Карабаха, на который напал Азербайджан.

Президент Карабаха Арутюнян ранее заявлял, что обстрелы территории Азербайджана велись в ответ на обстрелы Степанакерта и Шуши.

Наблюдается много дипломатической активности с призывами прекратить огонь, но пока что никаких реальных подвижек нет и война продолжается.

Более подробно по ходу боевых действий вечером.