Мнение: Азербайджанские военные в Талыше
05.10.2020, 21:05, Разное
Первая полноценная верификация захваченного азербайджанской армией относительно крупного населенного пункта.
Видео из занятого на днях поселка Талыш (аналогичных видео по Мадагизу и Джебраилу до сих пор нет).
Плюс еще.
Видео работы армянской РСЗО.
Стоит обратить внимание, что за последние сутки на канале МО Азербайджана не выкладывали новые ролики с ударами.
Это связывают с ухудшением погоды в Карабахе и сокращением числа дронов-камикадзе после интенсивного использования.
Но вполне возможно, новые скоро из Израиля подвезут.
Про утренние обстрелы Степанакерта.
Видео с армянских позиций, пехотинцы и артиллеристы.
Азербайджан обвиняет Армению в ракетных обстрелах различных городов, включая пригороды Баку.
В Ереване заявляют, что с территории Армении огонь не ведется, намекая, что все обстрелы идут с территории Карабаха, на который напал Азербайджан.
Президент Карабаха Арутюнян ранее заявлял, что обстрелы территории Азербайджана велись в ответ на обстрелы Степанакерта и Шуши.
Наблюдается много дипломатической активности с призывами прекратить огонь, но пока что никаких реальных подвижек нет и война продолжается.
Более подробно по ходу боевых действий вечером.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет