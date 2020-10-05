Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

05.10.2020, 21:02, Новости дня

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, с какой целью хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Светлана Тихановская встретилась с представителями беларусской диаспоры в Берлине. Разговор шел о роли женщин в новой Беларуси, смелости и креативности беларусов, которые раскрылись во время массовых акций», – передает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале.

При этом уточняется, что Тихановская выразила желание встретиться с российским лидером.

«С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», – приводит пресс-служба ее слова.

Кроме того, на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что со своим супругом Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО в Белоруссии по обвинению в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.