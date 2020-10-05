 

Протестующие в Бишкеке применили «коктейли Молотова» против милиции

05.10.2020, 21:02, Новости дня

Протестующие в Бишкеке бросили в группу силовиков «коктейль Молотова». Ожесточенные стычки участников протестов, недовольных итогами парламентских выборов в республике, с милицией продолжаются по всему городу.

На кадрах, опубликованных «Sputnik Кыргызстан», видно, как бутылка с зажигательной смесью, брошенная в сторону милиции, попадает в столб и взрывается. Сотрудники органов правопорядка тушат возгорание.

Стычки с милицией продолжаются по всей столице Киргизии. В некоторых местах Бишкека силовики отступают под натиском митингующих. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают машины милиции, как минимум одну из них сожгли. Также в некоторых местах они начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора, видимо, вырванных из земли на какой-то из строек, передает РИА «Новости».

Появились факты нападения на людей в милицейской форме, не задействованных в разгоне протеста.

Часть митингующих в таких случаях напротив просит своих единомышленников избегать излишнего насилия и защищают милиционеров от толпы.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут светошумовые гранаты, резиновые пули. Участники акции при этом пытаются оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни.

Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов и оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека, однако столкновения продолжаются, приобретая все более ожесточенный характер.

По последним данным, в беспорядках в Бишкеке пострадали 16 человек.

Напомним, семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.

Востоковед Нелли Семенова в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредила об угрозе «белорусского сценария» в Киргизии.



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