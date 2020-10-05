 

В Москве решили не вводить пропускной режим

05.10.2020, 21:02, Новости дня

Власти Москвы пока не планируют вводить в Москве пропускной режим, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет» – передает ТАСС его слова.

При этом он добавил, что «надо рассматривать все возможные сценарии».

«Мы будем опираться при принятии решений на количество заболевших и наличие свободного коечного фонда. Мы не можем допустить ситуации, когда люди не смогут получить медицинскую помощь», – отметил Ефимов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отменить масочный режим в РФ можно будет, когда эпидемиологическая ситуация по новому коронавирусу станет «совершенно стабильной».

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. При этом масочный режим сохранился.

10 июня Попова сообщила, что масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в России придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Родителям предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей

29.09 / Бывший глава предвыборного штаба Трампа пытался совершить суицид

24.06 / Назарбаев посмотрел по ТВ парад Победы в Москве

30.06 / Московская биржа открылась снижением

27.08 / В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

04.09 / Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ

11.08 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

24.07 / Голикова анонсировала расширение списка стран для возобновления авиасообщения

25.07 / Стало известно о госпитализации Елены Кондулайнен

26.07 / Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска