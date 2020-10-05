 

Потерявшихся туристов из Мытищ нашли на Эльбрусе

05.10.2020, 21:01, Разное

Двое альпинистов из Мытищ отправились покорять гору Эльбрус. Практически перед самым достижением пика одному из них стало плохо. Мужчины решили прервать маршрут и срочно спускаться до ближайшего приюта, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Туристам удалось дозвониться до спасателей. Специалисты смогли найти их на высоте 4,8 километра. Со спортсменами все в порядке. Они признались, что планируют повторить свое восхождение, но после более тщательной подготовки.



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