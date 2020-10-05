Мнение: О рассекреченной тайне трагической гибели «Курска»

05.10.2020, 20:55, Разное

20 лет назад это произошло. Мы все тогда были на половину или треть жизни моложе, не успели очерстветь сердцами, да и либеральная вольница 1990-х ещё давала о себе знать. Потому трагедия, унёсшая жизни 118 моряков-подводников тогда воспринималась очень остро.

И каких только версий не плодилось в далёком 2000-м, почему же утонула одна из лучших подлодок Северного флота, на которой был один из лучших в те годы экипажей. Помимо официальной – взрыв торпеды на борту – самой популярной была версия, обвинявшая Америку. Мол, АПЛ «Курск» сознательно или случайно торпедировала американская субмарина «Мемфис». И тогда ещё молодому президенту России Владимиру Путину пришлось принять на себя груз лжи и выглядеть нелепо, чтобы не спровоцировать Третью мировую…

Теперь же выясняется… что это был скорее конспирологический бред, чем печальная реальность. На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона тихой сапой были ещё в прошлом году выложены стенограммы телефонных и личных бесед президента #США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным за период с 1999 по 2001 год. Гриф «секретно» был снят с документов еще в июле 2019 года, месяцем позже было опубликовано 225 страниц отчетов о переговорах с российским руководством. А в России эти материалы прочли только сейчас.

Среди них и была стенограмма переговоров Билла Клинтона с Владимиром Путиным 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria, где лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг гибели подлодки К-141 «Курск» 12 августа 2000 года. Судя по стенограмме, беседа началась с того, что Билл Клинтон выразил соболезнования российскому президенту в связи с трагедией.

«Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели «Курска». Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже», — сказал президент США.

Владимир Путин в ответ заявил, что хорошего выбора у него не было. «Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку… Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — сказал российский президент.

Он также заявил, что во время этой катастрофы он и руководство страны «чувствовали себя бессильными». «Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела…», — рассказал он.

В общем, спокойная беседа двух политиков. Такая, которой просто не могло бы произойти, будь причиной гибели «Курска» американская торпедная атака. Тогда тональность встречи была бы совсем другой.

Вероятно, ещё одной тайной меньше, и всему виной стало роковое стечение обстоятельств, помноженное на ужасное состояние российских ВМФ на рубеже веков. Когда из-за хронического недофинансирования и волюнтаристских решений ресурсы для спасательных операций были истощены. Похоже, можно ставить точку. И всё же, какая-то недосказанность остаётся?