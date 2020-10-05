 

США призвали Азербайджан и Армению прекратить огонь в Карабахе

05.10.2020, 20:48, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в телефонном разговоре призвал глав МИДов Азербайджана и Армении немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

«Замгоссекретаря Биган призвал стороны согласиться на немедленное прекращение огня и возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы, чтобы найти долговременное решение конфликта», – передает РИА «Новости» ее заявление со ссылкой на Госдеп.

Кроме того, в разговоре с главой МИД Армении Зохрабом Мнацакяном и главой МИД Азербайджана Джехуонм Байрамовым Биган выразил глубокую озабоченность сообщениями об эскалации военных действий и расширении театра боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Заместитель госсекретаря подчеркнул министрам иностранных дел, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения», – добавила Ортагус.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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