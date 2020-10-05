Мнение: Застой сельского хозяйства в СССР, боеготовность вооружённых сил и шпионские утюги

05.10.2020, 20:40, Разное

1. Успехи российского сельского хозяйства раздражают поклонников СССР, которые никак не могут признать, что сельское хозяйство несовместимо с развитым социализмом. Пока что левые блогеры пытаются доказать, что СССР бежал к успеху вприпрыжку, и что только проклятая перестройка не дала коммунистам завалить всю страну зерном и мясом. Цитирую статью genby:

https://genby.livejournal.com/863934.html

[Коммунисты пишут:] «Не развали Ельцин СССР, мы давно снимали бы урожаи на уровне 140-160 млн. тонн в год просто за счёт повышения урожайности и без убийства своего сельхоза в большей части России».

Почему-то самый большой урожай зерновых в РСФСР был в 1978 году. Никаких успехов до 1991 года больше не было. Как вышли на полочку в среднем в 100 млн тонн зерновых к 1970, так на этой полочке и держались 20 лет, до того как коммунисты развалили СССР. Никакого прогресса не было, даже был регресс, потому что рост населения ещё продолжался, и на душу населения производство зерна сокращалось. Приходилось закупать всё больше зерновых у геостратегического соперника. Сейчас, в среднем собирают более 120 млн, о чем в РСФСР могли только мечтать.

Добавлю к этому, что отчитаться на бумаге о сборе урожая — это 5% от дела. Нужно ещё урожай реально собрать, загрузить в хранилища, сберечь от двуногих, четвероногих и шестиногих вредителей… На пути к заводам, магазинам и овощебазам в СССР терялось недопустимо большая доля зерна и овощей.

2. Ещё каких-то лет 7 назад в определённых кругах было принято говорить о полном развале армии России.

Теперь же дела обстоят строго наоборот: даже наши открытые враги нехотя признают, что военная реформа Сердюкова оказалась крайне успешной, или благодаря его усилиям, или вопреки им.

Британские учёные указывают, что боеготовность российских вооружённых сил как никогда высока:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/sila/

Российские вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. К такому выводу пришли авторы доклада «Модернизация российских вооруженных сил: оценка» (Russia’s Military Modernization: An Assessment), доступного на сайте Международного института стратегических исследований (IISS).

В нем говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники. «Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — утверждают авторы.

По их данным, Россия начала модернизацию армии после того, как ее вооруженные силы показали низкую эффективность в грузино-осетинском конфликте в 2008 году. Исследователи отметили особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также более слабый и неравномерный прогресс в боеготовности сухопутных войск и обновлении корабельного состава военно-морского флота.

Если государство всерьёз берётся за дело, то за десяток лет работы обычно удаётся разгрести практически любые авгиевы конюшни, реформировать практически любую отрасль.

К сожалению, сразу на все сферы жизни государственных ресурсов не хватает. Армией начали заниматься давно, а вот, например, лесом — только недавно.

3. В соцсетях и СМИ смеются над бдительностью наших компетентных органов, которые внезапно обнаружили на полках магазинов китайские шпионские утюги:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/ironspy/

Министерство промышленности и торговли отчиталось о выявлении в российской продаже бытовых приборов с прослушкой. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает РИА Новости.

О нахождении утюгов иностранного производства с встроенным шпионским оборудованием рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. «Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном», — заявил Шпак. Чиновник предупредил россиян о появлении подобного вида бытовых приборов, отметив, что закладки в электротехнике не являются выдумкой.

Шпак не смог рассказать, с какой целью в утюгах было установлено шпионское оборудование и каким образом бытовой прибор может записывать и передавать зафиксированные данные. Представитель Минпромторга подытожил, что для передачи данных с микрофона необходим определенный способ связи.

Шпак также не раскрыл названия моделей утюгов, в которых нашли закладки, и их производителей. Журналисты издания Hi-Tech Mail.ru предположили, что экспертам Минпромторга могли попасть в руки новые утюги с поддержкой голосового управления. «Это вполне стандартная функция для современных смарт-устройств», — говорится в материале.

Во-первых, в современном мире надо быть готовым ко всему. Помните историю со «шпионским камнем»? А ведь она оказалась правдой, британцы признали использование такого устройства:

https://www.bbc.com/russian/international/2012/01/120119_uk_admits_spy_rock

Во-вторых, шпионская тревога, вызванная утюгами – это отнюдь не ново. Подобное уже имело место в 2013 году:

https://rg.ru/2013/10/28/spykettle-site.html

В третьих, наконец, не стоит забывать о наших торговых интересах. Китайцы ограничили импорт нашей рыбы, якобы обнаружив на ней замороженный коронавирус (причём не при заходе в порт, а уже на китайском складе):

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/01/841856-kitai-nachal-ogranichivat-import-rossiiskoi-ribi-iz-za-koronavirusa

Обвинения в адрес России выглядят сомнительными и недоказанными. Что, разумеется, не мешает китайцам проявлять бдительность в борьбе с эпидемией (заодно ограничивая наш экспорт нерыночными методами). Почему бы и нам не проявлять бдительность того же уровня, что и у наших китайских друзей?