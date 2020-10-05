“Не забывайте, где настоящие друзья”. Перед саммитом Украина – ЕС Порошенко дал советы Зеленскому

05.10.2020, 20:20, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского на саммите Украина – Европейский союз не забывать о настоящих международных партнерах.

Об этом Порошенко заявил в опубликованной 5 октября статье для “Европейской правды”.

“Не забывайте, где настоящие друзья Украины. И помните, где недруги. Последние только и ждут, чтобы Украина потеряла поддержку Запада, ЕС и США и сползла в объятия северного соседа. Поэтому очень важно в Брюсселе сделать все для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС – не “внешний управляющий”, а наш будущий дом. ЕС – это действительно не банкомат, а принципы”, – написал пятый президент Украины.

Он отметил, что в Брюсселе с Зеленским будут говорить “настоящие союзники Украины”, которые болеют за ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и экономическое процветание.

“Первая и основная задача делегации – дать “новое дыхание” проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе. Во время саммита должна громко прозвучать идеология европейского единства и солидарности с Украиной. Солидарности в борьбе с агрессором и во внедрении сложных и комплексных реформ”, – объяснил Порошенко.

Он считает, что сейчас “время представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма”, а также скоординировать усиление политического и санкционного давления на Россию.

“Кремль нельзя уговаривать, на что уже потрачено полтора года”, – подчеркнул экс-президент.

В Брюсселе 6 октября запланирован 22-й саммит Украина – ЕС. Он должен был пройти летом, но из-за пандемии коронавируса был отложен на 1 октября. Однако 22 сентября стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был присутствовать на этом саммите, ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Ожидается, что на саммите подпишут ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции Украины.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.