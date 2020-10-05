 

В Украине введут новый стандарт безопасности на дорогах

05.10.2020, 20:20, Новости дня

В Украине впервые разработали и изменили стандарт на меры и средства для успокоения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора” в Facebook.

Как отметили в службе, ранее в Украине существовало только одно средство успокоения движения – “лежачий полицейский”. Теперь же кроме него притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

“Изменены стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменяют ее, постоянно разгоняясь и тормозя”, – объяснили в “Укравтодоре”.

Изменения вступят в силу с 1 ноября этого года.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/2905394866227078

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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