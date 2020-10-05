 

За сентябрь в Верховной Раде COVID-19 заболели 27 депутатов и сотрудников аппарата

05.10.2020, 20:20, Новости дня

В течение сентября COVID-19 подтвердили у 27 народных депутатов и сотрудников аппарата парламента. Об этом 5 октября в ВР сообщили “Укрінформу”.

С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 63 нардепов и сотрудников ВР.

“По информации, имеющейся в аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 – в сентябре, и у 17 работников аппарата ВР, из них у семи – в сентябре”, – сообщили в парламенте.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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