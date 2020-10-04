Мнение: Дружеские реплики

04.10.2020, 0:40, Разное

Эрдоган обычно резок в выражениях и не особо стесняется. Правда, резкие действия он предпринимает все-таки гораздо реже, чем говорит о них. Тем не менее, сегодня он крайне жестко проехался по Кремлю, хотя впрямую его не называл:

"…Кризис, начавшийся с оккупации Крыма в Черном Море, может повториться в любой момент. Наиболее конкретным примером этого является ситуация в Нагорном Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан…"

В целом несколько нервная реакция Эрдогана – следствие не слишком результативных итогов боевых действий в Карабахе. Азербайджанская армия выглядит посовременнее армянской, которая так, в общем-то, и остается в 20 веке. В определенном смысле причина этого – в засилье "карабахского клана" ветеранов боевых действий, которые захватили армянскую политику и управление вплоть до революции Пашиняна. А у генералов в политике косность – обычное дело. Возможно, поэтому в целом армянские вооруженные силы застыли в своем развитии. Плюс, конечно, их ориентация на деградирующую Россию, у которой с армией тоже все очень нелады. Министр обороны прекрасно овладел искусством пиара еще на прежнем месте работы, но кроме пиара есть и другие направления деятельности, в которых он не слишком силен. Мрачные капища цвета хаки строить – это все-таки не совсем строительство Вооруженных сил.

Азербайджан, напротив – в положении проигравшего. В конце концов, это его территориальная целостность нарушена, и он ничего с этим поделать не может. А потому с мотивацией у азербайджанского руководства вполне хорошо. Ориентация на Турцию дает свои плоды – азербайджанская армия стала самой мощной в Закавказье и главное – у нынешних военных Азербайджана появилось то, чего особо раньше не замечалось. То, что называется боевым духом.

Тем не менее, ситуация остается тупиковой. Шесть или семь сел, освобожденных (по заявлениям из Баку) – это, конечно, скромный результат, о котором и говорить смысла нет. Эрдоган, конечно, не может быть доволен темпами и промежуточными итогами.

Однако помимо военных задач, которые вряд ли ставились как стратегические (захват Нагорного Карабаха военной силой – задача, которая вряд ли является реальной для Азербайджана), перед Турцией остается и политическая – туркам крайне важно, чтобы Кремль перестал рассматриваться как нейтральная сторона в этом конфликте. В формате Минской группы ОБСЕ сопредседателями являются США, Франция и Россия, которые являются ими как раз в связи с нейтральным отношением к сторонам конфликта. В случае, если Кремль будет вынужден вмешаться или начать оказывать военно-техническую помощь армянской стороне, статус сопредседателя может быть оспорен.

Но для этого нужно, чтобы Кремль проснулся и начал хоть что-то делать. Поэтому Эрдоган в предельно жёсткой форме перестает выбирать выражения в адрес друга Владимира. Более того – в его выступлении речь пошла и о Сирии:

"…Либо вы очистите Сирию, как нам обещали, либо мы cделаем это сами. Мы никогда не допустим каких-либо шагов, которые могут привести к человеческой трагедии в Идлибе. В случае провокационных атак, мы, не колеблясь, дадим заслуживающий ответ…"

Слова Эрдогана означают нечто, прямо расходящееся с четвертый раз объявленной победой России в Сирии. Кремль, оказывается, что-то там такое обещал в плане борьбы с терроризмом Эрдогану, но так и не выполнил. А потому тот грозит сделать всё сам, не согласовывая это с Кремлем.

Понятно, что риторика – это еще далеко не действия. Но Эрдоган провел уже три крупных и успешных операции в Сирии, каждая из которых закончилась не только военным успехом, но и была зафиксирована дипломатически – в том числе и с Россией. Кремль, к примеру, за пять лет непрерывных и грандиозных побед так и не сумел ни одну из них оформить в политический результат. Это, впрочем, хроническая проблема Путина – он не сумел зафиксировать ни одну изо своих побед на международной арене – ни Абхазию с Южной Осетией, ни Крым, да и вообще международная политика – это точно не его. Как и внутренняя политика, как и экономика, да и всё остальное. Есть только одно, что получается у нашего президента идеально – помощь друзьям детства бюджетными триллионами.

Но у Эрдогана с результатами вполне все нормально. Не сказать, что прекрасно, но уж точно получше Путина. А потому его угрозы в адрес Кремля, хотя и не озвучиваются напрямую, но адресат читается без проблем.

Хамство Эрдогана понятно – он хочет вывести из равновесия российское руководство, чтобы оно начало предпринимать какие-то шаги в Карабахе. А учитывая еще одну хроническую проблему кремлевских – неспособность просчитывать ситуацию, вероятность ошибок в таком случае будет весьма велика. Чего, видимо, Эрдоган и добивается.