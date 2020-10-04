 

Источник: Следующие 48 часов будут критически важными для здоровья Трампа

04.10.2020, 0:25, Новости дня

Состояние президента США Дональда Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения программы медицинского ухода, сообщил осведомленный источник из числа команды врачей.

«Жизненные показатели президента [США Дональда Трампа] в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения [медицинского] ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер получал кислородную поддержку еще в Белом доме, до госпитализации.



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