Армения допустила обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

04.10.2020, 0:20, Новости дня

Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках минской группы ОБСЕ. Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera, которое опубликовал у себя в Facebook.

“Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках минской группы ОБСЕ”, – заявил глава армянского правительства.

В контексте помощи России по разрешению нагорно-карабахского конфликта Пашинян намекнул на военную базу России в Армении и о сотрудничестве в сфере безопасности.

Իմ հարցազրույցը AlJazeera հեռուստաալիքին Արտաքին ագրեսիայի դեպքում թիվ մեկ խնդիրն է պաշտպանել բնակչությանը հարձակումից։ Դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել բանակցությունների մասին։ Ներկայիս լայնամասշտաբ ագրեսիայի իրավիճակում ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ընկրկի։Իմ հարցազրույցը AlJazeera հեռուստաալիքին, որը նկարահանվել է սեպտեմբերի 30-ինWhen there is an aggression, the first task is to protect the population from aggression. After which only it will be only possible to talk about negotiations. In the situation when there is a large-scale aggression, I can say with confidence that the people of Karabakh will not retreat in the face of the aggression. My interview to AlJazeera. The interview was filmed on September 30. Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Laupäev, 3. Oktoober 2020

“Россия, как страна-сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна принять все необходимые меры для безопасности и мира в Нагорном Карабахе”, – сказал он.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Однако на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха были замечены российские военные грузовики “Урал” и ГАЗ. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения.

Россия со своей стороны призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей. Армения считает, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только после прекращения агрессии Азербайджана.