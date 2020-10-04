Замену Фокину в ТКГ не ищут, Тищенко не рассматривают – Ермак

04.10.2020, 0:20, Новости дня

Вопрос о замене бывшего премьера Украины Витольда Фокина, уволенного из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала “Украина 24” 3 октября.

На вопрос, кто заменит Фокина, Ермак ответил, что это решит руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

“Если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он самостоятельно будет принимать это решение. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит”, – рассказал Ермак.

Он опроверг возможное назначение народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко в ТКГ.

“Если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, их имидж предполагает сразу большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговорам подтолкнула фотография Тищенко с Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов”, – пояснил глава Офиса президента.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью “1+1”, которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что “неприятно поражены” высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его “мерзавцем и махровым идиотом”, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что “фокины” – это “диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости”.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Тищенко 28 сентября заявил о вхождении в парламентскую группу по перезагрузке ТКГ. В Facebook нардеп вечером опубликовал фото с Кравчуком, отметив, что впервые принял участие в работе парламентской группы “по законодательным изменениям по Донбассу”.

Однако его кандидатуру на включение в ТКГ опроверг и первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. В комментарии “Интерфакс-Украина” он сказал, что вопрос возможного включения Тищенко в состав ТКГ “не обсуждался вообще”.