Лига наций. Матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут со зрителями

04.10.2020, 0:20, Новости дня

В Киеве разрешили проводить международные футбольные матчи в присутствии зрителей. Такое решение 3 октября приняла городская государственная администрация.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков – до 30% от вместимости стадионов.

Таким образом, матчи Лиги наций, которые сборная Украины проведет против команд Германии (10 октября) и Испании (13 октября) на НСК “Олимпийский”, пройдут с болельщиками.

Также зрители смогут посетить отборочный матч молодежного Евро 2021 между сборными Украины и Румынии, он состоится на “Оболонь Арене” 9 октября.

1 октября исполком УЕФА утвердил решение, согласно которому на международных матчах со следующей недели смогут присутствовать зрители (не более 30% от вместимости стадиона), если это не противоречит местным противоэпидемическим правилам.

Киев отнесен к “желтой” карантинной зоне.