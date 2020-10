Нагорный Карабах

Армения применила систему С-300 и перехватила две ракеты над Ереваном [видео]

YEREVAN, (BM) – Как мы сообщили накануне, для защиты территориальной целостности страны, армянская армия развернула российские зенитные системы С-300. Сегодня вечером [2 октября – ред.] Баку выпустил две ракеты в направлении армянского города Абовян, который находится недалеко от Еревана, но С-300 удалось успешно перехватить и уничтожить их, сообщает Bulgarianmilitary.com.

На фоне боевых действий и конфликта между двумя странами за Нагорный Карабах, в чисто историческом плане, Армения является первой в мире [без учета РФ – ред.] страной, которая применила С-300 в реальных боевых условиях, после разработки и создания этой системы почти 40 лет назад.

По словам военных аналитиков и источников, ракеты, выпущенные Баку, также, вероятно, были российскими – «Точка-У», но это информация, которая на данный момент не может быть подтверждена, а является лишь предполагаемой. Через несколько дней после анализа обломков ракет станет известно, каким именно типом ракет нанесли удар азербайджанцы.

По неподтвержденной информации и по мнению военных экспертов, две азербайджанские ракеты имели траекторию в направлении атомной электростанции, расположенной в регионе. Перехват был произведен на расстоянии около 50 км. до цели, что, если брать основные характеристики С-300, означает – за несколько секунд до удара.

Сообщений о жертвах при перехвате и уничтожении ракеты нет.

Применение российских зенитно-ракетных комплексов С-300 является доказательством того, что ночью обстановка в Армении была отнюдь не спокойной, наоборот – напряженной, неординарной и опасной, требующей адекватного вмешательства сил ПВО страны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, активные столкновения происходят на спорной территории. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена ​​мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирных жителей. В Баку объявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван также сообщает об артиллерийских обстрелах территории Армении.

Источники утверждают, что иранская ПВО сбила азербайджанский истребитель

TEHRAN, (BM) – В последние часы нагорно-карабахского конфликта стало известно, что ВВС Азербайджана потеряли один самолет, как узнал BulgarianMilitary.com азербайджанский истребитель был сбит и упал на иранской территории.

Согласно иранским источникам, иранская ПВО сбила азербайджанский истребитель без предупреждения, огнем прямой наводкой.

Как сообщил российскому информационному агентству Avia.pro иранский источник, азербайджанский истребитель нарушил воздушное пространство страны. «Мы предупредили Алиева, что теперь у Баку на один самолет меньше», – сказал источник.

По данным российских СМИ, это был не истребитель, а ударный вертолет, который был сбит над Нагорным Карабахом, но упал на территорию Ирана из-за близости инцидента к иранской границе.

Военные в Азербайджане пока не предоставили дополнительной информации об инциденте, а также каких-либо официальных комментариев по нему, но похоже, что Баку уже потерял в общей сложности девять самолетов.

Ранее Иран предупредил Азербайджан и Турцию

В телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшемся накануне, 30 сентября, президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе.

Глава иранского правительства [должности президента и премьер-министра в Исламской республике совмещены. – Ред.] также указал, что любое внешнее вмешательство в карабахский конфликт только усугубит его, сообщает агентство Mehr.

Рухани подчеркнул необходимость найти решение, которое положило бы конец конфликту между Арменией и Азербайджаном в рамках международного права и территориальной целостности обеих стран. Подчеркнув, что война, безусловно, не является решением проблем и споров, президент Ирана сказал:

«Для нас важно остановить этот [вооруженный] конфликт, и мы ожидаем, что две страны, Армения и Азербайджан, проявят такт и сдержанность в этом вопросе».

Ранее представители официального Тегерана заявили, что Иран не допустит размещения террористов вблизи своей северной границы. Таким образом, по мнению наблюдателей, иранская сторона отреагировала на поступающие из региона вооруженного конфликта сообщения о передаче Турцией сирийских наемников в Азербайджан для их участия в боевых действиях в Карабахе.

Иран – единственное государство, имеющее прямую границу со всеми тремя сторонами карабахского конфликта – Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом.

Нагорный Карабах: сбиты еще два азербайджанских военных вертолета

YEREVAN, (BM) – Мы продолжаем информировать вас о том, что происходит как на земле, так и в небе над Нагорным Карабахом. Согласно российским источникам, несколько часов назад зенитно-ракетным комплексам Нагорного Карабаха удалось сбить еще два вертолета ВВС Азербайджана, сообщает Bulgarianmilitary.com.

На самом деле, согласно предоставленной информации, Азербайджан мог потерять как минимум три военных вертолета всего за один день и около 12 самолетов за весь четырехдневный конфликт.

Военные эксперты и источники на местах говорят, что переносные зенитно-ракетные комплексы вооруженных сил Нагорного Карабаха сбили два вертолета. Ранее сегодня мы заявили, что не исключено, что иранская зенитная система сбила вертолет [или истребитель – уточняется – ред.] Над воздушным пространством Ирана.

Чаша весов военных действий постоянно склоняется то в одну то в другую сторону, и если сейчас кажется, что Азербайджан несет потери, того же самого можно ожидать в ближайшие часы в отношении Нагорного Карабаха или Армении, поскольку Баку не оставит этот инцидент без ответа. Анкара и Тель-Авив также продолжают поставлять в Азербайджан оружие и системы вооружения, что является предпосылкой для кардинального изменения военной ситуации в пользу Баку.

Россия отправила в Армению три истребителя МиГ-29 через воздушное пространство Ирана

MOSCOW, TEHRAN, YEREVAN, (BM) – Конфликт между двумя соседями – Арменией и Азербайджаном, продолжается, и некоторые эксперты ожидают еще более ожесточенных столкновений в ближайшие часы и дни.

Bulgarianmilitary.com получил информацию от местного источника в Ереване, что российские военные начали перебрасывать свои истребители в Ереван для помощи Армении. Источник утверждает, что до сих пор он снял как минимум три российских МиГ-29. Следует отметить, что, насколько известно, Азербайджан, Грузия и Турция закрыли свое воздушное пространство для России, что приводит к следующему логическому выводу – для переброски истребителей в Ереван Москва использует воздушное пространство Ирана.

Ateo Breaking поделился отснятым видео в своем Telegram-канале, заявив, что истребители пролетели над Ереваном, но так как они были без опознавательных знаков, принадлежность истребителей не может быть определена с уверенностью. Опыт ведения Москвой гибридных войн с применением обычных вооружений в последние годы показал, что она вполне эффективна и всесторонне подготовлена в таких ситуациях, так что исключать передачи российских истребителей Армении нельзя.

Не будем забывать, что хотя РФ решительно поддерживает Ереван и стоит за ним, возможность вторичного вовлечения её в конфликт вокруг Нагорного Карабаха для Путина совершенно неприемлема, поэтому он и его администрация постараются подавить все что началось с самого начала.

Возвращаясь к истребителям, вероятность того, что они достигли Армении, велика ещё в связи с тем, что ни Грузия, ни Азербайджан, ни Турция не сообщили о нарушении их воздушного пространства.

До сих пор, без официального заявления одной из двух стран (Армении или РФ – ред.), болгарский военный сайт не может подтвердить подлинность видео, так как на самом деле, он мог быть снят в любой точке региона. Но серьезное внимание следует обратить на следующий основной и важный стратегический факт – у Москвы есть авиабаза в Армении, что приводит нас к следующему логическому выводу – переброска истребителей из Москвы в Ереван не является необычной практикой и в контексте конфликта такая переброска более чем ожидаема.

Особенно в то время, когда Тегеран не закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Факт, который может быть ключом к будущему развитию или разрешению конфликта.

Как мы сообщали ранее сегодня, заместитель командующего армией Арцаха Артур Саркисян сказал, что за последние два дня азербайджанские военные понесли тяжелые потери, в том числе убито не менее 400 азербайджанских солдат.

По словам Саргсяна, к настоящему времени армянские силы уничтожили 47 единиц бронетехники, в основном танков, и 36 боевых беспилотных летательных аппаратов.

«За последние два дня боев азербайджанские войска потеряли более 400 человек. По состоянию на 17:00 28 сентября зафиксированы следующие потери противника: 36 БПЛА, 47 бронетранспортеров, более 400 убитых», – сказал Саргсян на пресс-конференции.

Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь обострилась 27 сентября после того, как министерство обороны Азербайджана выпустило специальный пресс-релиз, в котором говорилось, что силы азербайджанской армии начинают контрнаступительную операцию на всем фронте Нагорного Карабаха.

«Войска азербайджанской армии начали контрнаступательную операцию на всем фронте», – сказали в министерстве обороны республики.

Официальное мнение Минобороны заключается в том, что со стороны армянских воинских подразделений наблюдаются наступательные действия, и поэтому азербайджанцы предприняли меры по их отражению и подавлению.