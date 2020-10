Видеоподборка

Владимир Путин – “Начало” и “20 лет спустя”

Трейлер фильма PUTIN’S WITNESSES| TIFF 2018

Сам фильм можно посмотреть по ссылкам (нужна регистрация)

http://documentary-film.fullmovieonlinestreaming.my.id/play.php?movie=tt8647924

Mr.Putin – President Of Russia – Enjoying his Life ! So Beautiful

Г-н Путин – Президент РФ – Наслаждается своей жизнью! Так красиво

Военное

Hundreds of British Troops Parachute Into ‘Russia’s Backyard’ to Train With Ukrainian Military

Сотни британских военнослужащих десантировались на “заднем дворе России”, чтобы провести учения с украинскими военными

https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/hundreds-of-british-troops-parachute-into-russias-backyard-to-train-with-ukrainian-military/video/00e15ee49b17f4dc8b0e0b42432b2342

В период с 15 по 16 сентября, более 200 британских парашютистов совершили десантирование на юге Украины, проведя учения, которые украинский генерал назвал “посланием России.”

Американцы показали на видео, как военные самолеты пролетали над Днепром в Киеве

https://www.facebook.com/watch/?v=3539588289438880

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3233078530079230/

Inside US Air Force training exercises on the border of Russia

Учения ВВС США на границе с Россией

В эксклюзиве NBC News – рассказ зарубежного корреспондента NBC News Ричарда Энгеля о его полете с американским пилотом на истребителе ВВС США F16, базирующимся в Спангдахлеме, Германия. Так как они участвовали в масштабном моделировании реальных боевых действий, они подлетели близко к границе России.

Iblob:https://www.today.com/37dca559-25ec-41ea-a1ad-db8f783f3f72

Chinese Propaganda Video Rips Off Hollywood Movies to Fake Bombing of U.S. Base

Китайское пропагандистское видео “передрало” из голливудского фильма кадры бомбежки Перл-Харбора

New Viral Video Shows Russian S-400 Missile Hitting Its Own Launcher – Watch Now

Новое вирусное видео показывает, как российская ракета S-400 поражает собственную пусковую установку

During the #Caucasus2020 exercise, the S-400 air defense system could not launch the missile and the launcher was damaged. pic.twitter.com/krwApcbbLe — Requ (@Just_Requ) September 24, 2020

Surface To Air Missile Malfunction Is A Huge YIKES

Инцидент с ракетой класса “земля-воздух” – это П..Ц!

first published on September 6, 2020 by Will

https://www.funker530.com/surface-to-air-missile-malfunction-is-a-huge-yikes/

Гениальное видео с международных армейских игр Clear Skies показывает инцидент с ПЗРК “Игла”, который едва не приводит к гибели операторов.

Armenian Fighting Position Takes Accurate Incoming Rocket Barrage

Позиции армянской армии подвергаются обстрелу из РСЗО

first published on October 1, 2020 by Will

https://www.funker530.com/armenian-fighting-position-incoming/

Неподтвержденное видео из, как сообщается, Нагорного Карабаха показывает предполагаемые позиции армянской армии, подвергающиеся обстрелу из систем залпового огня (РСЗО). Видео может быть скомбинировано из клипов снятых в разных местах и в разное время