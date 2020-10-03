В Нагорном Карабахе погибли более 60 протурецких сирийских боевиков

03.10.2020, 23:40, Новости дня

По меньшей мере 64 сирийских боевика, которые были доставлены в Нагорный Карабах при поддержке Турции, были убиты во время столкновений между армянскими и азербайджанскими войсками в спорном регионе. Об этом в субботу сообщил базирующийся в Великобритании Наблюдательный совет по правам человека в Сирии

По данным Наблюдательного совета, начиная с прошлой недели Турция отправила в Нагорный Карабах 1200 сирийских боевиков для поддержки азербайджанцев. Как сообщили в Наблюдательном центре, по меньшей мере 36 сирийцев были убиты в ходе столкновений только за последние 48 часов, в результате чего число погибших боевиков выросло с 28 до 64.

Армения ранее обвинила Турцию в отправке сирийских боевиков для поддержки азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Анкара и Баку отрицают эти обвинения.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Турции объяснить причины отправки из Сирии боевиков-джихадистов в Азербайджан. По словам Макрона, который сослался на разведданные, 300 сирийских боевиков из джихадистских группировок, базирующихся в городе Алеппо, перешли через границу Турции и Азербайджана в районе Газиантепа.

Министерство иностранных дел Сирии в субботу выпустило заявление, предупредив о «вопиющем вмешательстве Турции» в армяно-азербайджанский конфликт.

«Цель – обострить ситуацию таким же образом, как турецкий режим ведет себя в других странах, создавая напряженность и разжигая мятежи», – говорится в заявлении, распространенном сирийским официальным новостным агентством SANA.

Столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками начались на прошлой неделе из-за Нагорного Карабаха, региона с преимущественно армянским населением, отделившегося от Баку в результате ожесточенного военного конфликта, разразившегося в начале 1990-х годов.